Тайвань готовится к выборам: геополитика и внутренние проблемы ставят под вопрос будущее острова

13 января, уже в эту субботу на Тайване пройдут выборы президента и нового состава законодательного органа. Предвыборная кампания кандидатов в президенты и партий оказалась напряженной, сообщают AP News и ВВС, передает УНН.

Детали

13 января население Тайваня будет выбирать президента среди трех основных кандидатов. Это действующий вице-президент и представитель Демократической прогрессивной партии Лай Чин-тэ, бывший мэр Тайбэя Ко Вэндже от Народной партии Тайваня и Хоу Юй претендент от главной оппозиционной Националистической партии Гоминьдан.

Действующий президент страны Цай Инвэнь, которая представляет Демократическую прогрессивную партию, проработала на этом посту максимальные два срока и поэтому не выдвигает свою кандидатуру снова. Как пишет ВВС, фаворит гонки вице-президент Лай Цинде называет себя продолжателем политики Цай Инвэнь. Однако из-за высказываний Лая о независимости Тайваня оппозиция и представители Китая называть его кандидатом войны и марионеткой США. Аналитики ожидают, что Пекин усилит военное давление, если он победит.

В то же время Хоу Юй из Гоминьдана выступает за более тесные связи острова с Китаем, настаивает на восстановлении контактов, сотрудничества и диалога с КНР, а также говорит о внедрении тактики сдерживания без провокаций.

Кандидаты на пост президента ведут острую борьбу, учитывая геополитический интерес Вашингтона и Пекина. Китай считает остов своей территорией влияния, поэтому пытается сблизить Тайвань с материковым Китаем. Со своей стороны Соединенные Штаты Америки, выполняя функцию ключевого союзника Тайваня, выражают поддержку стране в условиях военных угроз от Китая.

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Кроме внешних факторов, выборы определяются также внутренними проблемами. В частности, на передний план выдвигаются экономические трудности и социальные разногласия. Рост экономики лишь на 1,4% в прошлом году и проблемы доступности жилья являются серьезными вызовами для новоизбранного лидера.

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