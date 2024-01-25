США підтверджують двопартійну підтримку новообраного президента Тайваню під час першого візиту після виборів

Представники США - Амі Бера (демократи, Каліфорнія) та Маріо Діас-Баларт (республіканська партія, Флорида) - зустрілися з обраним президентом Тайваню Лай Цінде в четвер, 25 січня, щоб підтвердити підтримку острова, який Китай вважає частиною своєї території. Два конгресмени США планують залишитися на східноазійському острові протягом трьох днів.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

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Двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів підтвердила підтримку Тайваню під час візиту в четвер, 25 січня, після виборів нового президента республіки. Обидва члени Палати представників як очікується, залишаться на острові до п'ятниці.

Вони підкреслили, що підтримка Тайваню з боку США є двопартійною і непохитною, незважаючи на попередження Пекіна, який вважає Тайвань територією Китаю, хоча острів із понад 23 мільйонами жителів десятиліттями має незалежний уряд.

Підтримка Сполучених Штатів Тайваню є твердою. Це реально і на 100% є двопартійним – сказав представник США Маріо Діас Баларт.

За словами представника демократичної партії США, Амі Бера, проявів агресії слід уникати, вирішуючи проблеми разом, та розвиваючи мирні відносини.

У 21 столітті немає місця для агресивних дій. Ми повинні навчитися жити разом, торгувати разом, працювати разом, вирішувати проблеми разом – сказав Бера.

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В свою чергу президент Тайваню Лай Цінде відповів, що хоче зміцнити стійкість суспільства та захистити статус-кво в Тайванській протоці, протоці між Китаєм і Тайванем.

Я сподіваюся, що Сполучені Штати зможуть продовжувати твердо підтримувати Тайвань, поглиблювати двосторонню співпрацю та відносини та працювати з іншими демократичними партнерами для забезпечення миру та процвітання в регіоні – сказав він.

Я також сподіваюся, що два співголови та наші друзі в Конгресі США зможуть продовжувати підтримувати Тайвань у зміцненні його можливостей самооборони - додав Лай Цінде.

Нагадаємо

На виборах президента Тайваню 13 січня перемогу здобув прозахідний кандидат від Демократичної прогресивної партії Лай Цінде, який підтримує незалежність острова.

Обраний президент Тайваню Лай Цінде не тільки відсвяткував політичний успіх, але й водночас стикнувся зі значним викликом: в парламенті ситуація змінилася на користь опозиції, а МЗС Китаю в черговий раз оприлюднило заяву, що питання Тайваню є "внутрішньою справою Китаю".

У відповідь на президентські вибори: в Міноборони Китаю заявили, що Тайвань ніколи не буде суверенною державою.