У відповідь на президентські вибори: в Міноборони Китаю заявили, що Тайвань ніколи не буде суверенною державою

Попри проведені у Тайвані вибори президента, у Міністерстві оборони Китаю заявили, що є частиною КНР, тож він ніколи не буде суверенною державно. Про це на пресконференції сказав речник відомства полковник У Цянь, передає УНН.

Деталі

Тайвань ніколи не буде суверенною державою. "Незалежність Тайваню" та спроби іноземних сил розколоти Китай ніколи не матимуть успіху - заявив полковник У Цянь.

Він наголосив, що вибори на Тайвані є внутрішньою справою китайського регіону, і незалежно від того, як зміниться там ситуація, незмінним залишиться факт існування у світі лише одного Китаю, частиною якого є регіон Тайвань.

США підготували резолюцію на підтримку демократії Тайваню – Reuters

Переважаючий консенсус міжнародної спільноти стосовно принципу одного Китаю не зміниться, як не зміниться й історична тенденція до возз’єднання Китаю – додав речник Міноборони КНР.

Доповнення

У міністерстві також нагадали, що Китай, Сполучені Штати і Велика Британія підписали Каїрську декларацію, відповідно до якої всі окуповані Японією китайські території, в тому числі і Тайвань, повинні бути повернуті Китаю.

Положення цієї декларації підтверджені у статті 8 Потсдамської декларації 1945 року, спільно проголошеної Китаєм, США, Великою Британією і Радянським Союзом, а також у 1971 році резолюцією 2758У 26-тої Генеральної асамблеї ООН.

Ці міжнародні документи є юридично обов’язковими та забезпечують історичну і юридичну основу того факту, що Тайвань є невід’ємною частиною території Китаю - підкреслив китайський полковник.

За його словами, китайська армія готова "стати залізною стіною на захист національного суверенітету і територіальної цілісності" країни.

Нагадаємо

В січня цього року новим президентом Тайваню став в третє поспіль представник Демократичної прогресивної партії.

Проте новообраний лідер країни Лай Цінде не тільки святкує політичний успіх, але й водночас стикається зі значним викликом: в парламенті ситуація змінилася на користь опозиції, а МЗС КНР в черговий раз оприлюднило заяву, що питання Тайваню є "внутрішньою справою Китаю"