В ответ на президентские выборы: в Минобороны Китая заявили, что Тайвань никогда не будет суверенным государством

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
  •  83656 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
  •  110491 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
  •  119237 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
  •  140505 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
  •  150626 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  143359 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  141792 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  168990 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Эксклюзив
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  172907 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  153883 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В ответ на президентские выборы: в Минобороны Китая заявили, что Тайвань никогда не будет суверенным государством

В ответ на президентские выборы: в Минобороны Китая заявили, что Тайвань никогда не будет суверенным государством

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 12:22  •  11886 просмотра

Read in English

Министерство обороны Китая утверждает, что Тайвань является частью Китая и никогда не будет суверенным государством, даже после недавних президентских выборов на острове.

Несмотря на проведенные в Тайване выборы президента, в Министерстве обороны Китая заявили, что является частью КНР, поэтому он никогда не будет суверенным государством. Об этом на пресс-конференции сказал представитель ведомства полковник У Цянь, передает УНН.

Детали 

Тайвань никогда не будет суверенным государством. "Независимость Тайваня" и попытки иностранных сил расколоть Китай никогда не будут иметь успеха

- заявил полковник У Цянь.

Он подчеркнул, что выборы на Тайване являются внутренним делом китайского региона, и независимо от того, как изменится там ситуация, неизменным останется факт существования в мире только одного Китая, частью которого является регион Тайвань.

США подготовили резолюцию в поддержку демократии Тайваня - Reuters10 январь 2024, 20:27 • 22613 просмотров

Преобладающий консенсус международного сообщества относительно принципа одного Китая не изменится, как не изменится и историческая тенденция к воссоединению Китая

 - добавил представитель Минобороны КНР.

Дополнение

В министерстве также напомнили, что Китай, Соединенные Штаты и Великобритания подписали Каирскую декларацию, в соответствии с которой все оккупированные Японией китайские территории, в том числе и Тайвань, должны быть возвращены Китаю.

Положения этой декларации подтверждены в статье 8 Потсдамской декларации 1945 года, совместно провозглашенной Китаем, США, Великобританией и Советским Союзом, а также в 1971 году резолюцией 2758У 26-й Генеральной ассамблеи ООН.

Эти международные документы являются юридически обязательными и обеспечивают историческую и юридическую основу того факта, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая

- подчеркнул китайский полковник.

По его словам, китайская армия готова "стать железной стеной в защиту национального суверенитета и территориальной целостности" страны.

Напомним

В январе этого года новым президентом Тайваня стал в третий раз подряд представитель Демократической прогрессивной партии. 

Однако новоизбранный лидер страны Лай Цинде не только празднует политический успех, но и одновременно сталкивается со значительным вызовом: в парламенте ситуация изменилась в пользу оппозиции, а МИД КНР в очередной раз обнародовал заявление, что вопрос Тайваня является "внутренним делом Китая"

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
У відповідь на президентські вибори: в Міноборони Китаю заявили, що Тайвань ніколи не буде суверенною державою
In response to the presidential election: China's Defense Ministry says Taiwan will never be a sovereign state
Новости по теме

В ответ на президентские выборы: в Минобороны Китая заявили, что Тайвань никогда не будет суверенным государством

Министерство обороны Китая утверждает, что Тайвань является частью Китая и никогда не будет суверенным государством, даже после недавних президентских выборов на острове.

Новости Мира •   •  11886 просмотра
В ответ на президентские выборы: в Минобороны Китая заявили, что Тайвань никогда не будет суверенным государством

В бюджет Украины вернули 1,5 млрд грн из дела о схеме с артснарядами для ВСУ - Умеров

По словам министра обороны Рустема Умерова, 1,5 миллиарда гривен, которые ранее были втянуты в коррупционную схему с закупкой артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины, возвращены в бюджет страны. Дело продолжается с участием нескольких ведомств.

Политика •   •  14335 просмотра
В бюджет Украины вернули 1,5 млрд грн из дела о схеме с артснарядами для ВСУ - Умеров

В британские разведке назвали ключевую задачу для путина накануне президентских выборов в рф

Накануне президентских выборов в рф в марте 2024 года британская разведка предполагает, что главным вызовом для владимира путина является решение проблем с отоплением в 16 российских населенных пунктах.

Новости Мира •   •  12455 просмотра
В британские разведке назвали ключевую задачу для путина накануне президентских выборов в рф

Суд москвы посадил на 4 года Игоря стрелкова (гиркина) по делу о "призывах к экстремизму"

Игорь "стрелков" Гиркин, бывший лидер террористов "донецкой народной республики", был приговорен московским городским судом к 4 годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности в Интернете. Суд также запретил Гиркину заниматься администрированием сайтов в течение трех лет.

Новости Мира •   •  12514 просмотра
Суд москвы посадил на 4 года Игоря стрелкова (гиркина) по делу о "призывах к экстремизму"

Сенат Италии одобрил решение правительства о военной помощи Украине в 2024 году

Сенат Италии одобрил продление военной помощи Украине до 2024 года, продолжая усилия, направленные на помощь Киеву в отражении российского вторжения. Теперь вопрос будет рассматриваться Палатой депутатов.

Политика •   •  15275 просмотра
Сенат Италии одобрил решение правительства о военной помощи Украине в 2024 году

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

Национальный банк Украины удерживает учетную ставку на уровне 15% для поддержания стабильности обменного курса и достижения инфляционных целей. Будущие изменения будут зависеть от различных факторов, включая динамику инфляции и условия на валютном рынке.

Экономика •   •  12744 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

Кабмин упростил порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии

В частности, упрощена процедура выделения средств из Фонда для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций и финансирования других важных проектов.

Экономика •   •  13468 просмотра
Кабмин упростил порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии

Запрет топлива Евро-3 и Евро-4. Это плюс или минус для автомобилистов?

Запрет топлива Евро-3 и Евро-4. Это плюс или минус для автомобилистов?

Экономика •   •  76284 просмотра
Запрет топлива Евро-3 и Евро-4. Это плюс или минус для автомобилистов?

Министр иностранных дел Литвы приехал в Киев, чтобы обсудить усиление поддержки Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посещает Киев, чтобы обсудить, как Литва может в дальнейшем поддерживать Украину.

Политика •   •  14766 просмотра
Министр иностранных дел Литвы приехал в Киев, чтобы обсудить усиление поддержки Украины

россия могла использовать военнопленных, как живой щит - Юсов о сбитии Ил-76

Андрей Юсов из Главного управления разведки министерства обороны Украины предположил, что россия могла использовать украинских военнопленных как живой щит на борту самолета Ил-76, который, возможно, также перевозил оружие.

Война •   •  17805 просмотра
россия могла использовать военнопленных, как живой щит - Юсов о сбитии Ил-76