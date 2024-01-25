В ответ на президентские выборы: в Минобороны Китая заявили, что Тайвань никогда не будет суверенным государством

Несмотря на проведенные в Тайване выборы президента, в Министерстве обороны Китая заявили, что является частью КНР, поэтому он никогда не будет суверенным государством. Об этом на пресс-конференции сказал представитель ведомства полковник У Цянь, передает УНН.

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Тайвань никогда не будет суверенным государством. "Независимость Тайваня" и попытки иностранных сил расколоть Китай никогда не будут иметь успеха - заявил полковник У Цянь.

Он подчеркнул, что выборы на Тайване являются внутренним делом китайского региона, и независимо от того, как изменится там ситуация, неизменным останется факт существования в мире только одного Китая, частью которого является регион Тайвань.

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Преобладающий консенсус международного сообщества относительно принципа одного Китая не изменится, как не изменится и историческая тенденция к воссоединению Китая - добавил представитель Минобороны КНР.

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В министерстве также напомнили, что Китай, Соединенные Штаты и Великобритания подписали Каирскую декларацию, в соответствии с которой все оккупированные Японией китайские территории, в том числе и Тайвань, должны быть возвращены Китаю.

Положения этой декларации подтверждены в статье 8 Потсдамской декларации 1945 года, совместно провозглашенной Китаем, США, Великобританией и Советским Союзом, а также в 1971 году резолюцией 2758У 26-й Генеральной ассамблеи ООН.

Эти международные документы являются юридически обязательными и обеспечивают историческую и юридическую основу того факта, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая - подчеркнул китайский полковник.

По его словам, китайская армия готова "стать железной стеной в защиту национального суверенитета и территориальной целостности" страны.

Напомним

В январе этого года новым президентом Тайваня стал в третий раз подряд представитель Демократической прогрессивной партии.

Однако новоизбранный лидер страны Лай Цинде не только празднует политический успех, но и одновременно сталкивается со значительным вызовом: в парламенте ситуация изменилась в пользу оппозиции, а МИД КНР в очередной раз обнародовал заявление, что вопрос Тайваня является "внутренним делом Китая"