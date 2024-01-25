У британські розвідці назвали ключе завдання для путіна напередодні президентських виборів у рф
Київ • УНН
Напередодні президентських виборів в рф у березні 2024 року британська розвідка припускає, що головним викликом для володимира путіна є вирішення проблем з опаленням у 16 російських населених пунктах.
Розв'язання проблем з опаленням в 16 населених пунктах рф є ключовим завданням для російського диктатора володимира путіна напередодні майбутніх президентських виборів, які відбудуться у березні 2024 року. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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Як повідомляється, протягом останніх місяців перебої з опаленням сталися в 16 населених пунктах по всій росії.
"Ці перебої на фоні мінусових температури є розширенням існуючої проблеми, яка десятиліттями мучила російські міста і селища, але, ймовірно, стала ще гострішою через російську політику у військовий час", - вказали у британській розвідці.
Як зазначили в Міноборони Британії, росія наразі надає пріоритет військовим витратам над реінвестиціям у загальну громадську інфраструктуру, особливо після вторгнення в Україну у 2022 році.
Повідомляється, що регіональна влада була змушені взяти на себе тягар роботи з меншими федеральними доходами, що, ймовірно, призвело до скорочення їхніх бюджетів і необхідності скорочення витрат на утримання.
Крім того, мобілізація, найімовірніше, призвела до нестачі робочої сили в усіх галузях промисловості, включно з кваліфікованими інженерами з опалення та сантехніками, вказали в Міноборони Британії.
путін попросив міністра з надзвичайних ситуацій олександра куренкова забезпечити подачу тепла і електрики жителям. жителів. Очевидно, що розв'язання цієї проблеми є ключовим завданням для путіна напередодні майбутніх президентських виборів у росії
Раніше у Міноборони Британії повідомляли, що росіяни планують використати "вибори" президента росії на окупованих територіях України, щоб створити враження легітимності вторгнення росії.