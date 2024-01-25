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У британські розвідці назвали ключе завдання для путіна напередодні президентських виборів у рф

У британські розвідці назвали ключе завдання для путіна напередодні президентських виборів у рф

Київ • УНН

 • 20836 перегляди

Напередодні президентських виборів в рф у березні 2024 року британська розвідка припускає, що головним викликом для володимира путіна є вирішення проблем з опаленням у 16 російських населених пунктах.

Розв'язання проблем з опаленням в 16 населених пунктах рф є ключовим завданням для російського диктатора володимира путіна напередодні майбутніх президентських виборів, які відбудуться у березні 2024 року. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.  

Деталі

Як повідомляється, протягом останніх місяців перебої з опаленням сталися в 16 населених пунктах по всій росії.

"Ці перебої на фоні мінусових температури є розширенням існуючої проблеми, яка десятиліттями мучила російські міста і селища, але, ймовірно, стала ще гострішою через російську політику у військовий час", - вказали у британській розвідці.

Як зазначили в Міноборони Британії, росія наразі надає пріоритет військовим витратам над реінвестиціям у загальну громадську інфраструктуру, особливо після вторгнення в Україну у 2022 році.

Повідомляється, що регіональна влада була змушені взяти на себе тягар роботи з меншими федеральними доходами, що, ймовірно, призвело до скорочення їхніх бюджетів і необхідності скорочення витрат на утримання.

Крім того, мобілізація, найімовірніше, призвела до нестачі робочої сили в усіх галузях промисловості, включно з кваліфікованими інженерами з опалення та сантехніками,  вказали в Міноборони Британії.

путін попросив міністра з надзвичайних ситуацій олександра куренкова забезпечити подачу тепла і електрики жителям. жителів. Очевидно, що розв'язання цієї проблеми є ключовим завданням для путіна напередодні майбутніх президентських виборів у росії

- наголосили у британській розвідці.

Раніше у Міноборони Британії повідомляли, що росіяни планують використати "вибори" президента росії на окупованих територіях України, щоб створити враження легітимності вторгнення росії.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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