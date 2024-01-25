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В британские разведке назвали ключевую задачу для путина накануне президентских выборов в рф

В британские разведке назвали ключевую задачу для путина накануне президентских выборов в рф

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 12:11  •  12440 просмотра

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Накануне президентских выборов в рф в марте 2024 года британская разведка предполагает, что главным вызовом для владимира путина является решение проблем с отоплением в 16 российских населенных пунктах.

Решение проблем с отоплением в 16 населенных пунктах рф является ключевой задачей для российского диктатора владимира путина накануне предстоящих президентских выборов, которые состоятся в марте 2024 года. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.  

Детали

Как сообщается, в течение последних месяцев перебои с отоплением произошли в 16 населенных пунктах по всей россии.

"Эти перебои на фоне минусовых температуры являются расширением существующей проблемы, которая десятилетиями мучила российские города и поселки, но, вероятно, стала еще более острой из-за российской политики в военное время", - указали в британской разведке.

Как отметили в Минобороны Британии, россия сейчас отдает приоритет военным расходам над реинвестициями в общую общественную инфраструктуру, особенно после вторжения в Украину в 2022 году.

Сообщается, что региональные власти были вынуждены взять на себя бремя работы с меньшими федеральными доходами, что, вероятно, привело к сокращению их бюджетов и необходимости сокращения расходов на содержание.

Кроме того, мобилизация, скорее всего, привела к нехватке рабочей силы во всех отраслях промышленности, включая квалифицированных инженеров по отоплению и сантехников, указали в Минобороны Британии.

путин попросил министра по чрезвычайным ситуациям александра куренкова обеспечить подачу тепла и электричества жителям. жителей. Очевидно, что решение этой проблемы является ключевой задачей для путина в преддверии предстоящих президентских выборов в россии

- отметили в британской разведке.

Ранее в Минобороны Великобритании сообщали, что россияне планируют использовать "выборы" президента россии на оккупированных территориях Украины, чтобы создать впечатление легитимности вторжения рф.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
У британські розвідці назвали ключе завдання для путіна напередодні президентських виборів у рф
British intelligence has identified a key task for Putin on the eve of the presidential election in Russia
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В британские разведке назвали ключевую задачу для путина накануне президентских выборов в рф

Накануне президентских выборов в рф в марте 2024 года британская разведка предполагает, что главным вызовом для владимира путина является решение проблем с отоплением в 16 российских населенных пунктах.

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