Решение проблем с отоплением в 16 населенных пунктах рф является ключевой задачей для российского диктатора владимира путина накануне предстоящих президентских выборов, которые состоятся в марте 2024 года. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в течение последних месяцев перебои с отоплением произошли в 16 населенных пунктах по всей россии.

"Эти перебои на фоне минусовых температуры являются расширением существующей проблемы, которая десятилетиями мучила российские города и поселки, но, вероятно, стала еще более острой из-за российской политики в военное время", - указали в британской разведке.

Как отметили в Минобороны Британии, россия сейчас отдает приоритет военным расходам над реинвестициями в общую общественную инфраструктуру, особенно после вторжения в Украину в 2022 году.

Сообщается, что региональные власти были вынуждены взять на себя бремя работы с меньшими федеральными доходами, что, вероятно, привело к сокращению их бюджетов и необходимости сокращения расходов на содержание.

Кроме того, мобилизация, скорее всего, привела к нехватке рабочей силы во всех отраслях промышленности, включая квалифицированных инженеров по отоплению и сантехников, указали в Минобороны Британии.

путин попросил министра по чрезвычайным ситуациям александра куренкова обеспечить подачу тепла и электричества жителям. жителей. Очевидно, что решение этой проблемы является ключевой задачей для путина в преддверии предстоящих президентских выборов в россии - отметили в британской разведке.

Ранее в Минобороны Великобритании сообщали, что россияне планируют использовать "выборы" президента россии на оккупированных территориях Украины, чтобы создать впечатление легитимности вторжения рф.