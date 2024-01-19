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Єменські хусити атакували ще один американський вантажний корабель в Аденській затоці

Єменські хусити атакували ще один американський вантажний корабель в Аденській затоці

Київ • УНН

 • 26869 перегляди

За повідомленням Центрального командування США, єменські хусити здійснили чергову атаку на американський вантажний корабель в Аденській затоці. Ракети впали у воду біля судна, ніхто не постраждав і не був пошкоджений.

США підтвердили нову атаку збройного формування хуситів з Ємена: вказується що бойовики минулої доби обстріляли ракетами танкер Chem Ranger в Аденській затоці.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центрального Командування Збройних сил США.

Деталі

Третій напад терористів-хуситів на комерційне судно за три дні. 18 січня близько 21:00 (за часом Сани) підтримувані Іраном терористи Хуті запустили дві протикорабельні балістичні ракети по танкеру Chem Ranger, що ходить під прапором Маршаллових островів, належить США і експлуатується грецькою компанією

– інформує відомство.

Зазначається, що екіпаж спостерігав, як ракети впали у воду поблизу судна.

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Наразі повідомлень про поранення або пошкодження судна не надходило, - танкер продовжує рух.

В свою чергу речник хуситів, бригадний генерал Ях'я Сарі заявив у п'ятницю, що єменські збройні сили націлили американське судно Chem Ranger, яке пропливало через Аденську затоку, відповідними морськими ракетами, що призвело до прямого влучення.

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Сарі сказав, що операції збройних сил Ємену триватимуть, доки не буде припинено війну в Газі та знято облогу палестинців у Секторі Газа, повідомляє агентство новин Ісламської республіки Іран.

Нагадаємо

Через день після того, як ВМС США відбили крилату ракету, випущену з території Ємену, військові сили хуситів вдарили протикорабельною ракетою по контейнеровозу M/V Gibraltar Eagle, яке належить і експлуатується США. Повідомлень про постраждалих або значні пошкодження не було зафіксовано.

Також УНН повідомляв, що США завдали четвертого удару по хуситах в Ємені менш ніж за тиждень

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