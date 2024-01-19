Єменські хусити атакували ще один американський вантажний корабель в Аденській затоці

США підтвердили нову атаку збройного формування хуситів з Ємена: вказується що бойовики минулої доби обстріляли ракетами танкер Chem Ranger в Аденській затоці.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центрального Командування Збройних сил США.

Деталі

Третій напад терористів-хуситів на комерційне судно за три дні. 18 січня близько 21:00 (за часом Сани) підтримувані Іраном терористи Хуті запустили дві протикорабельні балістичні ракети по танкеру Chem Ranger, що ходить під прапором Маршаллових островів, належить США і експлуатується грецькою компанією – інформує відомство.

Зазначається, що екіпаж спостерігав, як ракети впали у воду поблизу судна.

Наразі повідомлень про поранення або пошкодження судна не надходило, - танкер продовжує рух.

В свою чергу речник хуситів, бригадний генерал Ях'я Сарі заявив у п'ятницю, що єменські збройні сили націлили американське судно Chem Ranger, яке пропливало через Аденську затоку, відповідними морськими ракетами, що призвело до прямого влучення.

Сарі сказав, що операції збройних сил Ємену триватимуть, доки не буде припинено війну в Газі та знято облогу палестинців у Секторі Газа, повідомляє агентство новин Ісламської республіки Іран.

Нагадаємо

Через день після того, як ВМС США відбили крилату ракету, випущену з території Ємену, військові сили хуситів вдарили протикорабельною ракетою по контейнеровозу M/V Gibraltar Eagle, яке належить і експлуатується США. Повідомлень про постраждалих або значні пошкодження не було зафіксовано.

Також УНН повідомляв, що США завдали четвертого удару по хуситах в Ємені менш ніж за тиждень

До "максимальної стриманості" закликає Іран та Пакистан Глава ООН