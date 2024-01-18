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США завдали четвертого удару по хуситах в Ємені менш ніж за тиждень

США завдали четвертого удару по хуситах в Ємені менш ніж за тиждень

Київ • УНН

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США провели чергову серію ударів проти хуситів в Ємені, що стало четвертою атакою менш ніж за тиждень.

США завдали ще одну серію ударів по хуситах в Ємені, за даними трьох американських чиновників у коментарі CNN і Центрального командування США, що стало четвертим разом, коли США завдали удару по угрупованню, що підтримується Іраном, менш ніж за тиждень, передає УНН.

Деталі

"Сили Центрального командування завдали ударів по 14 ракетах підтримуваних Іраном хуситів", - йдеться в заяві ЦЕНТКОМу ввечері 17 січня у соцмережі X.

Як повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників, ракети Tomahawk були запущені з надводних кораблів ВМС США та підводного човна з керованими ракетами Florida.

За даними ЦЕНТКОМу, ракети були "завантажені для запуску в районах Ємену, що контролюються хуситами", і представляли "безпосередню загрозу" комерційним суднам і кораблям ВМС США. Ракети могли бути запущені "у будь-який момент", і США вжили заходів відповідно до "невід'ємного права та зобов'язання захищати" американські активи, ідеться в повідомленні.

"Ми продовжимо вживати заходів для захисту життя безневинних моряків і завжди захищатимемо наших людей", - заявив командувач Центральним командуванням США генерал Майкл "Ерік" Курілла.

Доповнення

Удари США, зазначає CNN, є останніми у серії дій проти хуситів після значних ударів під керівництвом США за участю Великої Британії минулого тижня та за підтримки кількох інших союзників. Вони відбуваються на тлі зростання напруженості на Близькому Сході та побоювань, що війна між Ізраїлем і ХАМАС у Газі може поширитися на регіон.

Нових ударів було завдано того ж дня, коли США визначили хуситів як глобального терориста особливого значення (SDGT).

Декількома годинами раніше хусити вдруге за тиждень завдали удару по судну, що належить і керованому США. За даними Центрального командування США, угруповання використовувало ударний безпілотник для нападу на теплохід "Genco Picardy" в Аденській затоці. На борту комерційного судна ніхто не постраждав, ідеться у повідомленні Центрального командування. Корабель отримав деякі пошкодження, але зміг продовжити шлях.

У понеділок хусити вразили протикорабельною балістичною ракетою інше судно, що належить і кероване США, що, очевидно, стало першою такою успішною атакою на об'єкт США з того часу, як угруповання почало атаки на міжнародні морські шляхи в середині листопада, зазначає CNN.

Офіційний представник США раніше повідомив CNN, що загалом удари минулого тижня знищили приблизно третину загального наступального потенціалу хуситів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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