США нанесли четвертый удар по хуситам в Йемене менее чем за неделю

США нанесли еще одну серию ударов по хуситам в Йемене, по данным трех американских чиновников в комментарии CNN и Центрального командования США, что стало четвертым разом, когда США нанесли удар по группировке, поддерживаемой Ираном, менее чем за неделю, передает УНН.

Детали

"Силы Центрального командования нанесли удары по 14 ракетам поддерживаемых Ираном хуситов", - говорится в заявлении ЦЕНТКОМа вечером 17 января в соцсети X.

Как сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, ракеты Tomahawk были запущены с надводных кораблей ВМС США и подводной лодки с управляемыми ракетами Florida.

По данным ЦЕНТКОМа, ракеты были "загружены для запуска в районах Йемена, контролируемых хуситами", и представляли "непосредственную угрозу" коммерческим судам и кораблям ВМС США. Ракеты могли быть запущены "в любой момент", и США приняли меры в соответствии с "неотъемлемым правом и обязательством защищать" американские активы, говорится в сообщении.

"Мы продолжим принимать меры для защиты жизни невинных моряков и всегда будем защищать наших людей", - заявил командующий Центральным командованием США генерал Майкл "Эрик" Курилла.

Дополнение

Удары США, отмечает CNN, являются последними в серии действий против хуситов после значительных ударов под руководством США с участием Великобритании на прошлой неделе и при поддержке нескольких других союзников. Они происходят на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и опасений, что война между Израилем и ХАМАС в Газе может распространиться на регион.

Новые удары были нанесены в тот же день, когда США определили хуситов как глобального террориста особого значения (SDGT).

Несколькими часами ранее хуситы второй раз за неделю нанесли удар по судну, принадлежащему и управляемому США. По данным Центрального командования США, группировка использовала ударный беспилотник для нападения на теплоход "Genco Picardy" в Аденском заливе. На борту коммерческого судна никто не пострадал, говорится в сообщении Центрального командования. Корабль получил некоторые повреждения, но смог продолжить путь.

В понедельник хуситы поразили противокорабельной баллистической ракетой другое судно, принадлежащее и управляемое США, что, очевидно, стало первой такой успешной атакой на объект США с тех пор, как группировка начала атаки на международные морские пути в середине ноября, отмечает CNN.

Официальный представитель США ранее сообщил CNN, что в целом удары на прошлой неделе уничтожили примерно треть общего наступательного потенциала хуситов.