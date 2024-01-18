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До "максимальної стриманості" закликає Іран та Пакистан Глава ООН

До "максимальної стриманості" закликає Іран та Пакистан Глава ООН

Київ • УНН

 • 29442 перегляди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Іран і Пакистан "проявляти максимальну стриманість" після військових конфліктів між двома країнами. В ООН підкреслили, що будь-які питання безпеки повинні вирішуватися мирним шляхом через діалог і співпрацю.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Іран і Пакистан "виявляти максимальну стриманість, щоб уникнути подальшої ескалації напруженості" після обміну військовими ударами між країнами. Заяву речника Організації Об’єднаних Націй цитує УНН.

Генеральний секретар підкреслює, що всі проблеми безпеки між двома країнами повинні вирішуватися мирними засобами, шляхом діалогу та співпраці, відповідно до принципів суверенітету, територіальної цілісності та добросусідських відносин. 

 - заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.

Деталі

З аналогічним закликом виступило й міністерство закордонних справ Туреччини сьогодні зранку. Турецьке МЗС закликало Іран, Ірак і Пакистан проявити стриманість і здоровий глузд після ескалації напруженості в регіоні.

Вважаємо, що проблеми повинні вирішуватися на основі розуміння дружби і братерства, заснованого на взаємній повазі до суверенітету і територіальної цілісності країн. 

- йдеться в заяві міністерства.

Пакистан завдав ударів по об'єктах в Ірані після атаки Тегерана18.01.24, 09:59 • 24984 перегляди

Контекст

Пакистан завдав ударів по семи об'єктах на території Ірану. МЗС країни стверджує, що вони атакували укриття бойовиків. Проте в Ірані заявили, що від удару загинули також жінки і діти. Напередодні іранський Корпус вартових ісламської революції атакував ракетами провінцію Белуджистан у Пакистані.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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