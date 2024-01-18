Пакистан завдав ударів по об'єктах в Ірані після атаки Тегерана

Пакистан завдав серію військових ударів по місцях, які, за його словами, були схованками сепаратистських бойовиків на території Ірану, що стало останнім інцидентом на їхньому спільному кордоні, який призвів до різкого зростання напруженості між двома сусідами, пише УНН з посиланням на CNN.

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Нові удари означають, що і Пакистан, і Іран зробили екстраординарний крок, напавши на бойовиків на території один одного цього тижня, пише видання.

Ісламабад заявив у четвер, що його сили розпочали "серію добре скоординованих і цілеспрямованих точних військових ударів" по південно-східних іранських провінціях Систан і Белуджистан у межах операції під назвою "Марг Бар Сармачар" - фраза, що в широкому сенсі перекладається як "смерть партизанам".

Під час операції було вбито "кілька" бойовиків, додало міністерство закордонних справ Пакистану.

Тегеран зажадав від Пакистану "негайних пояснень" щодо ударів, повідомило іранське державне інформаційне агентство Tasnim із посиланням на чиновника.

Тим часом тимчасовий виконувач обов'язків прем'єр-міністра Пакистану Анвар-уль-Хак Какар, який присутній на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, і тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Джаліль Аббас Джилані, який перебуває з візитом в Уганді, припинять свої поїздки і повернуться додому.

Заступник губернатора провінції Систан і Белуджистан Аліреза Мархаматі заявив в інтерв'ю державному телебаченню, що внаслідок вибухів загинули щонайменше семеро людей, зокрема троє жінок і четверо дітей, які були іноземними громадянами.

"О 4:30 ранку в прикордонному селі пролунали вибухи, по селу було випущено кілька ракет", - сказав Мархаматі.

Заступник губернатора повідомив, що ще один вибух стався недалеко від міста Сараван, проте жертв унаслідок вибуху немає.

Пакистан заявив, що "повністю поважає суверенітет і територіальну цілісність Ісламської Республіки Іран" і що "єдиною метою сьогоднішньої дії було забезпечення власної безпеки Пакистану і національних інтересів, які мають першорядне значення і не можуть бути поставлені під загрозу".

Пакистанська операція розпочалася наступного дня після того, як Іран заявив, що застосував "точні ракетні удари й удари безпілотників" для знищення двох опорних пунктів сунітського бойового угруповання "Джайш аль-Адл" у південно-західній пакистанській провінції Белуджистан, повідомляє інформаційне агентство Tasnim.

За словами місцевих чиновників і Міністерства закордонних справ Пакистану, унаслідок ударів загинули двоє дітей і було поранено ще кількох людей, які охарактеризували атаку як "неспровоковане порушення Іраном свого повітряного простору" і попередили Іран про "серйозні наслідки".

У середу це також дало початок дипломатичній сварці з Пакистаном, який відкликав свого посла з Ірану і призупинив усі іранські візити на високому рівні.

Іран захищає ці удари і, схоже, прагне знизити напруженість у відносинах зі своїм ядерним сусідом.

Але смертоносна атака на території Пакистану серйозно зашкодила відносинам між двома країнами, повідомив міністр закордонних справ Джилані своєму іранському колезі.

Доповнення

І Пакистан, і Іран уже давно ведуть боротьбу з бойовиками в неспокійному регіоні Белуджей уздовж свого 900-кілометрового кордону, але останній інцидент знаменує серйозну ескалацію між двома сусідніми державами і відбувається на тлі посилення регіональних військових дій на Близькому Сході на тлі триваючих дій Ізраїлю в Газі.