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Пакистан нанес удары по объектам в Иране после атаки Тегерана

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 07:59  •  16627 просмотра

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Пакистан нанес военные удары по укрытиям боевиков-сепаратистов в Иране, что привело к эскалации напряженности в отношениях между двумя соседями. Это произошло после того, как Иран, по сообщениям, нанес высокоточные ракетные удары по опорным пунктам боевиков в Пакистане, что привело к серьезной эскалации напряженности на их общей границе.

Пакистан нанес серию военных ударов по местам, которые, по его словам, были укрытиями сепаратистских боевиков на территории Ирана, что стало последним инцидентом на их общей границе, который привел к резкому росту напряженности между двумя соседями, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Новые удары означают, что и Пакистан, и Иран предприняли экстраординарный шаг, напав на боевиков на территории друг друга на этой неделе, пишет издание.

Исламабад заявил в четверг, что его силы начали "серию хорошо скоординированных и целенаправленных точных военных ударов" по юго-восточным иранским провинциям Систан и Белуджистан в рамках операции под названием "Марг Бар Сармачар" — фраза, которая в широком смысле переводится как "смерть партизанам".

В ходе операции было убито "несколько" боевиков, добавило министерство иностранных дел Пакистана.

Тегеран потребовал от Пакистана "немедленных объяснений" по поводу ударов, сообщило иранское государственное информационное агентство Tasnim со ссылкой на чиновника.

Тем временем временно исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анвар-уль-Хак Какар, который присутствует на Всемирном экономическом форуме в Давосе, и временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Джалил Аббас Джилани, находящийся с визитом в Уганде, прекратят свои поездки и вернутся домой.

Заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати заявил в интервью государственному телевидению, что в результате взрывов погибли по меньшей мере семь человек, в том числе три женщины и четверо детей, которые были иностранными гражданами.

"В 4:30 утра в приграничном селе раздались взрывы, по селу было выпущено несколько ракет", - сказал Мархамати.

Заместитель губернатора сообщил, что еще один взрыв произошел недалеко от города Сараван, однако жертв в результате взрыва нет.

Пакистан заявил, что "полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран" и что "единственной целью сегодняшнего действия было обеспечение собственной безопасности Пакистана и национальных интересов, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу".

Пакистанская операция началась на следующий день после того, как Иран заявил, что применил "точные ракетные удары и удары беспилотников" для уничтожения двух опорных пунктов суннитской боевой группировки "Джайш аль-Адл" в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан, сообщает информационное агентство Tasnim.

По словам местных чиновников и Министерства иностранных дел Пакистана, в результате ударов погибли двое детей и были ранены еще несколько человек, которые охарактеризовали атаку как "неспровоцированное нарушение Ираном своего воздушного пространства" и предупредили Иран о "серьезных последствиях".

В среду это также дало начало дипломатической ссоре с Пакистаном, который отозвал своего посла из Ирана и приостановил все иранские визиты на высоком уровне.

Иран защищает эти удары и, похоже, стремится снизить напряженность в отношениях со своим ядерным соседом.

Но смертоносная атака на территории Пакистана серьезно повредила отношениям между двумя странами, сообщил министр иностранных дел Джилани своему иранскому коллеге.

Дополнение

И Пакистан, и Иран уже давно ведут борьбу с боевиками в беспокойном регионе Белуджей вдоль своей 900-километровой границы, но последний инцидент знаменует серьезную эскалацию между двумя соседними державами и происходит на фоне усиления региональных военных действий на Ближнем Востоке на фоне продолжающихся действий Израиля в Газе.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Пакистан завдав ударів по об'єктах в Ірані після атаки Тегерана
Pakistan strikes targets in Iran after Tehran attacks
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Пакистан нанес удары по объектам в Иране после атаки Тегерана

Пакистан нанес военные удары по укрытиям боевиков-сепаратистов в Иране, что привело к эскалации напряженности в отношениях между двумя соседями. Это произошло после того, как Иран, по сообщениям, нанес высокоточные ракетные удары по опорным пунктам боевиков в Пакистане, что привело к серьезной эскалации напряженности на их общей границе.

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