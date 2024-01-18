К "максимальной сдержанности" призывает Иран и Пакистан Глава ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Иран и Пакистан "проявлять максимальную сдержанность" после военных конфликтов между двумя странами. В ООН подчеркнули, что любые вопросы безопасности должны решаться мирным путем через диалог и сотрудничество.
"Придется привлекать наши войска для помощи союзникам по НАТО": Белый дом об угрозах от неодобрения "пакета" для Украины
Президент Джо Байден предупредил конгрессменов-республиканцев о потенциальных угрозах для США и их союзников, если не будет одобрен дополнительный пакет помощи Украине в размере 61 миллиард долларов.
Партизаны зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" в оккупированном Крыму
По информации партизан, ракетный комплекс используется для поражения надводных кораблей различных классов и видов, а также наземных целей в условиях радиоэлектронного противодействия.
Правительство Румынии одобрило первый пакет мер по удовлетворению требований протестующих фермеров и дальнобойщиков - СМИ
Правительство Румынии объявило о мерах в ответ на протесты фермеров и водителей грузовиков против высоких затрат на ведение бизнеса. Среди них - компенсация убытков, вызванных конфликтом в Украине, и изменения в правила автомобильных перевозок.
Дело Гринкевичей: суд арестовал одного из фигурантов
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для фигуранта дела Гринкевичей с возможностью внесения залога в размере более 500 миллионов гривен.
Россия впервые использовала для удара по Украине 4-тонную противокорабельную ракету П-35 - Defense Exspress
Как сообщается, Россия применила противокорабельную ракету P-35 из 60-х годов для удара по Украине, что стало первым известным случаем использования этой ракеты, сообщает Defense Express.
На дороге во Львовской области произошла утечка соляной кислоты из автоцистерны
Во Львовской области произошла утечка соляной кислоты из автоцистерны. Спасатели собрали опасное вещество, а на цистерну наложили бандаж.
Сумщина: россияне обстреляли Белопольскую и Великописаревскую громады
Российские войска дважды за день обстреляли Белопольскую и Великописаревскую общины в Сумской области, Украина. Всего было зафиксировано восемь взрывов, в том числе из БПЛА и гранатометов СПГ-9.
"Смельчаки, которые работают на победу": победители конкурса "Роби своє з Kurator" презентовали собственные инициативы
В частности среди победителей есть медик, мать двух воинов батальона "Азов", один из которых погиб от рук врага, начала готовить и отправлять на фронт продукты.
Более 40 представителей немецкого бизнеса обсудили проекты по восстановлению и модернизации Украины
Более 40 представителей немецкого бизнеса приняли участие в круглом столе, посвященном их участию в восстановлении и модернизации Украины. Инициатива, которую возглавляет Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков, также сосредотачивается на прозрачности, подотчетности и цифровых решениях.