К "максимальной сдержанности" призывает Иран и Пакистан Глава ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Иран и Пакистан "проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности" после обмена военными ударами между странами. Заявление спикера Организации Объединенных Наций цитирует УНН.

Генеральный секретарь подчеркивает, что все проблемы безопасности между двумя странами должны решаться мирными средствами, путем диалога и сотрудничества, в соответствии с принципами суверенитета, территориальной целостности и добрососедских отношений. - заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик.

Детали

С аналогичным призывом выступило и министерство иностранных дел Турции сегодня утром. Турецкий МИД призвал Иран, Ирак и Пакистан проявить сдержанность и здравый смысл после эскалации напряженности в регионе.

Считаем, что проблемы должны решаться на основе понимания дружбы и братства, основанного на взаимном уважении к суверенитету и территориальной целостности стран. - говорится в заявлении министерства.

Пакистан нанес удары по объектам в Иране после атаки Тегерана

Контекст

Пакистан нанес удары по семи объектам на территории Ирана. МИД страны утверждает, что они атаковали укрытия боевиков. Однако в Иране заявили, что от удара погибли также женщины и дети. Накануне иранский Корпус стражей исламской революции атаковал ракетами провинцию Белуджистан в Пакистане.