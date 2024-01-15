В Аденській затоці ракетою хуситів уражено американський корабель
Київ • УНН
Вантажне судно потрапило під ракетний обстріл біля берегів Ємену. Згідно з даними британської компанії морської охорони Ambrey, хусити запустили три ракети, дві з яких не долетіли до моря, а третя влучила в суховантаж, що належить США.
Через день після того, як ВМС США відбили крилату ракету, випущену з території Ємену, військові сили хуситів вдарили протикорабельною ракетою по контейнеровозу M/V Gibraltar Eagle, яке належить і експлуатується США. Повідомлень про постраждалих або значні пошкодження немає, інцидент розслідується.
Про це повідомляє УНН, із посиланням на інформацію військової морської обсерваторії UKMTO та дані агентства морської охорони Ambrey.
Деталі
В Аденській затоці, за 95 морських миль на південний схід від єменського міста Аден, ракетою було вражено контейнерне судно з лівого борту. Як підтвердило повідомило в понеділок Центральне командування США, йдеться про контейнеровоз M/V Gibraltar Eagle, що належить і експлуатується США, - він був уражений протикорабельною балістичною ракетою, випущеною з території біля узбережжя Ємену.
Приблизно о 16:00 (13:00 за Гринвічем) підтримувані Іраном бойовики Хусі випустили протикорабельну балістичну ракету... і вразили морський судно Gibraltar Eagle, вантажне судно під прапором Маршаллових Островів, яке належить Сполученим Штатам
Згідно з офіційною інформацією "корабель не повідомив про будь-які травми або значні пошкодження та продовжує свою подорож".
За даними Ambrey, бойовики-хусити випустили три ракети, але дві з них не досягли моря.
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Доповнення
Останніми тижнями хусити, які контролюють значні території Ємену, посилили свої напади на судна, які, як вони підозрюють, мають зв'язки з Ізраїлем, порушуючи морське сполучення у життєво важливій для світової торгівлі зоні.
Хусити стверджують, що діють на знак солідарності з палестинцями в секторі Газа, де з 7 жовтня триває війна між Ізраїлем і терористичним формуванням ХАМАС.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що винищувачі США в неділю збили протикорабельну крилату ракету, випущену по есмінцю ВМС США з території Ємену, контрольованої хуситами.
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