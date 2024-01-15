В результаті нападу в передмісті Тель-Авіва, загинула жінка і кілька людей отримали поранення
Київ • УНН
У передмісті Тель-Авіва загинула жінка і 19 людей отримали поранення, коли двоє підозрюваних, ймовірно, палестинців, мешканців Хеврона, протаранили людей у кількох місцях на викрадених автомобілях. Поліція кваліфікувала інцидент як "серйозний терористичний напад".
В Ізраїлі стався смертоносний напад у місті Раанана, поблизу Тель-Авіва: розповідають, що двоє підозрюваних таранили людей у кількох місцях на викрадених автомобілях; також згадується ножове поранення, яке, ймовірно пов’язано з інцидентом. За повідомленням місцевої лікарні, загинула 79-річна жінка, більше десятка людей отримали поранення.
Про це пише Haaretz, передає УНН.
Деталі
За даними рятувальної служби "Маген Давид Адом", загалом у Раанані постраждали 19 осіб: двоє людей, один з яких 16-річний хлопець, перебувають у важкому стані, а 15 осіб, у тому числі 6 дітей, у стані легкої та середньої тяжкості.
Також наразі відомо, що в результаті інциденту 79-річна ізраїльтянка була вбита.
За повідомленнями ЗМІ, начальник поліції містаАві Біттон заявив про "дуже серйозний теракт": двоє підозрюваних палестинських жителів міста Хеврон були заарештовані.
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За попередніми даними поліції, на які посилається видання Haaretz, один із підозрюваних поранив жінку та заволодів її автомобілем. Потім він почав керувати автомобілем і наїхав на людей на вулиці Ахуза. Тоді підозрюваний не впорався з керуванням, вийшов з нього та сів в інший транспортний засіб, яким продовжив наїзд на пішоходів на вулиці Гарошет.
Haaretz також повідомляє з посиланням на свідка, який "бачив, як хтось порізав ножем трьох людей біля торгового центру. [Зловмисник] викрав автомобіль і наїхав на інших людей".
Нагадаємо
Поліція Бельгії заарештувала 19-річного чоловіка, підозрюваного в плануванні теракту на єврейський заклад і в незаконному придбанні зброї.
Раніше ісламістський рух ХАМАС оприлюднив відео із трьома ізраїльськими заручниками. Це сталося на 100-й день війни в Газі.