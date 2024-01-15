В результате нападения в пригороде Тель-Авива, погибла женщина и несколько человек получили ранения

В Израиле произошло смертоносное нападение в городе Раанана, вблизи Тель-Авива: рассказывают, что двое подозреваемых таранили людей в нескольких местах на угнанных автомобилях; также упоминается ножевое ранение, которое, вероятно, связано с инцидентом. По сообщению местной больницы, погибла 70-летняя женщина, более десятка человек получили ранения. Об этом пишет Haaretz, передает УНН.

Детали

По данным спасательной службы "Маген Давид Адом", всего в Раанане пострадали 19 человек: два человека, один из которых 16-летний парень, находятся в тяжелом состоянии, а 15 человек, в том числе 6 детей, в состоянии легкой и средней тяжести.

Также пока известно, что в результате инцидента 79-летняя израильтянка была убита.

По сообщениям СМИ, начальник полиции города Ави Биттон заявил об "очень серьезном теракте": двое подозреваемых палестинских жителей города Хеврон были арестованы.

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По предварительным данным полиции, на которые ссылается издание Haaretz, один из подозреваемых ранил женщину и завладел ее автомобилем. Затем он начал управлять автомобилем и наехал на людей на улице Ахуза. Тогда подозреваемый не справился с управлением, вышел из него и сел в другое транспортное средство, которым продолжил наезд на пешеходов на улице Гарошет.

Haaretz также сообщает со ссылкой на свидетеля, который "видел, как кто-то порезал ножом трех человек возле торгового центра. [Злоумышленник] угнал автомобиль и наехал на других людей".

Напомним,

Полиция Бельгии арестовала 19-летнего мужчину, подозреваемого в планировании теракта на еврейское заведение и в незаконном приобретении оружия.

Ранее исламистское движение ХАМАС обнародовало видео с тремя израильскими заложниками. Это произошло на 100-й день войны в Газе.