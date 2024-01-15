В результате нападения в пригороде Тель-Авива, погибла женщина и несколько человек получили ранения

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  170301 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  240494 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  239259 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  215298 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  205947 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  187002 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157278 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  133027 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142623 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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В результате нападения в пригороде Тель-Авива, погибла женщина и несколько человек получили ранения

В пригороде Тель-Авива погибла женщина и 19 человек получили ранения, когда двое подозреваемых, вероятно, палестинцев, жителей Хеврона, протаранили людей в нескольких местах на угнанных автомобилях. Полиция квалифицировала инцидент как "серьезное террористическое нападение".

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Зеленский встретился с президентом Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Зеленский находится в Швейцарии с рабочим визитом, в рамках которого посетит Давосский форум.

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Зеленский встретился с президентом Швейцарии

"Укрнафта" увеличила добычу нефти и газа в 2023 году

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти, что на 3% больше, чем в 2022 году, и 1,0974 млрд кубометров газа, что на 6% больше, чем в предыдущем году.

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Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии потребовали от ЕС ввести импортные пошлины на украинское зерно.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что независимо от партийной принадлежности следующего президента США, Украина выиграет, поскольку помощь Украине соответствует стратегическим интересам США.

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Украина победит независимо от партийной принадлежности следующего президента США - Кулеба

Лауреату Нобелевской премии мира из Ирана вынесли пятый приговор за три года

Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади получила свой пятый приговор с 2021 года в Иране за "антигосударственную пропаганду". Правозащитница, известная своими выступлениями против обязательного ношения хиджаба и смертной казни.

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Лауреату Нобелевской премии мира из Ирана вынесли пятый приговор за три года

Наркодельцы и мошенники: будут судить участников подразделений преступной организации "Двадцатовские"

Обвинительный акт в отношении 14 членов преступной организации "Двадцатка" направлен в суд. Подразделения организации, которая занималась торговлей наркотиками и мошенничеством, возглавляли двое братьев из Кривого Рога.

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Наркодельцы и мошенники: будут судить участников подразделений преступной организации "Двадцатовские"

Украина и Польша уже должны начать думать об альянсе в рамках ЕС - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Украине и Польше рассмотреть возможность создания альянса в рамках Европейского Союза, утверждая, что сотрудничество сделает обе страны сильнее. Он отметил необходимость решения двусторонних вопросов на пути к членству в ЕС.

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Украина и Польша уже должны начать думать об альянсе в рамках ЕС - Кулеба

Суд обязал УПЦ МП вернуть в собственность государства дворец Терещенко на Житомирщине

МКИП выступило третьей стороной во время этого процесса, ведь последовательно борется за возвращение в собственность государства украинского исторического наследия.

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Суд обязал УПЦ МП вернуть в собственность государства дворец Терещенко на Житомирщине

Курировал псевдореферендум рф на Херсонщине: "смотрящему" от партии путина сообщили о подозрении

Председателю Центрального исполнительного комитета "единой россии" Александру Сидякину сообщено о подозрении в причастности к агрессии против Украины. Его обвиняют в координации фальшивого референдума с целью аннексии россией Херсонской области.

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Курировал псевдореферендум рф на Херсонщине: "смотрящему" от партии путина сообщили о подозрении