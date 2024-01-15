В Турции суд отпустил израильского футболиста, которого задержали из-за повязки с надписью в память о нападении ХАМАС
Киев • УНН
Израильский футболист Сагив Йехезкель был освобожден турецким судом после задержания за ношение нарукавной повязки с надписью в память о нападении боевиков ХАМАС.
Турецкий суд освободил израильского футболиста Сагива Йехезкеля, которого задержали накануне за то, что во время матча показал повязку с надписью в память о нападении боевиков ХАМАС на Израиль. Об этом пишут турецкие СМИ, информирует УНН.
Детали
В МИД Израиля подтвердили, что футболиста Йехезкеля освободили из-под стражи в Турции, и сообщили, что он вернется в страну уже сегодня.
Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил:
"Турция стала тёмной диктатурой, которая действует против гуманных ценностей и ценностей спорта. Каждый, кто арестовывает футболиста за память о 136 похищенных, которые были в руках смертоносной террористической организации в течение более 100 дней, представляет культуру убийств и ненависти. Я призываю международное сообщество и международные спортивные организации действовать против Турции и против ее политического использования насилия и угроз против спортсменов. Сегодня это Шагиб Ехезкель, завтра это еще один спортсмен".
Напомним,
Накануне, 14 января футболист забил гол во время матча "Антальяспор" - "Трабзонспор", после чего показал на повязку на руке с надписью "100 дней. 7.10" и изображением звезды Давида (в воскресенье исполнилось 100 дней с момента нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года).
В полиции, Йехезкель заявил, что не собирался никого провоцировать, а показал жест, поскольку выступает против войны.
После матча руководство клуба "Антальяспор" объявило, что решило расторгнуть контракт с футболистом.
В Турции суд отпустил израильского футболиста, которого задержали из-за повязки с надписью в память о нападении ХАМАС
Израильский футболист Сагив Йехезкель был освобожден турецким судом после задержания за ношение нарукавной повязки с надписью в память о нападении боевиков ХАМАС.
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