У Туреччині суд відпустив ізраїльського футболіста, якого затримали через пов'язку з написом на згадку про напад ХАМАС

Турецький суд звільнив ізраїльського футболіста Сагіва Йехезкеля, якого затримали напередодні за те, що під час матчу показав пов'язку з написом на згадку про напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Про це пишуть турецькі ЗМІ, информує УНН.

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У МЗС Ізраїлю підтвердили, що футболіста Йехезкеля звільнили з-під варти в Туреччині, і повідомили, що він повернеться до країни вже сьогодні.

Міністр закордонних справ Ісраель Кац заявив:

"Туреччина стала темною диктатурою, яка діє проти гуманних цінностей і цінностей спорту. Кожен, хто заарештовує футболіста за пам'ять про 136 викрадених, які були в руках смертоносної терористичної організації протягом понад 100 днів, представляє культуру вбивств і ненависті. Я закликаю міжнародну спільноту та міжнародні спортивні організації діяти проти Туреччини та проти політичного використання нею насильства та погроз проти спортсменів. Сьогодні це Шагіб Єхезкель, завтра це ще один спортсмен".

Нагадаємо

Напередодні, 14 січня футболіст забив гол під час матчу "Антальяспор" - "Трабзонспор", після чого показав на пов'язку на руці з написом "100 днів. 7.10" і зображенням зірки Давида (у неділю виповнилося 100 днів з моменту нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року).

У поліції, Йехезкель заявив, що не збирався нікого провокувати, а показав жест, оскільки виступає проти війни.

Після матчу керівництво клубу "Антальяспор" оголосило, що вирішило розірвати контракт з футболістом.