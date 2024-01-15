У Бельгії арештували 19-річного підозрюваного в терористичній змові проти ізраїльтян

Поліція Бельгії заарештувала 19-річного чоловіка, підозрюваного в плануванні теракту на єврейський заклад і в незаконному придбанні зброї. Про це повідомляє бельгійське інформаційне агентство Belga, передає УНН.

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Бельгійська прокуратура не надала подробиць передбачуваного плану нападу або мотивів чоловіка.

Але прокуратура підтверджує, що поліція в Антверпені отримала інформацію про чоловіка в п'ятницю ввечері. Затримання відбулося в суботу.

Контекст

Відтоді, як 7 жовтня почалася війна між Ізраїлем і ХАМАСом, у багатьох країнах почастішали антисемітські дії проти євреїв. Багато країн запровадили додаткові заходи безпеки для захисту місць зібрання євреїв.

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