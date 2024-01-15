В Бельгии арестован 19-летний подозреваемый в террористическом заговоре против израильтян
Прокуратура не предоставила подробностей предполагаемого плана нападения или мотивов мужчины.
В Турции израильского футболиста исключили из команды и начали следствие за поддержку Израиля
Совет директоров футбольного клуба "Антальяспор" исключил Сагива Йехезкеля из состава команды, объяснив это тем, что спортсмен "совершил действия против национальных ценностей" Турции.
Россияне атаковали беспилотником авто полиции на Херсонщине
В результате российского удара незначительные травмы получил 50-летний полицейский, автомобиль получил повреждения, отметили в полиции.
В центре Белгорода установили укрытие из бетона
В центре российского Белгорода власти установили железобетонное модульное сооружение для защиты от обстрелов.
Bild: Германия готовится к вооруженному конфликту против России
В НАТО готовятся к возможному нападению страны-агрессора России на восточный фланг. Это следует из секретного документа немецкого бундесвера, который оказался в распоряжении Bild.
По меньшей мере 11 человек погибли в Рио-де-Жанейро из-за сильных дождей
Причиной гибели людей стали оползни и удары током от оборвавшихся проводов городской электросети.
Китай должен присутствовать за столом переговоров по "формуле мира" - Ермак
Андрей Ермак отметил важность присутствия Китая в мирных переговорах по урегулированию украинско-российской войны. Результаты встречи в Давосе свидетельствуют о необходимости расширения сотрудничества.
ХАМАС показал ролик с тремя израильскими заложниками
ХАМАС обнародовал видео с тремя израильскими заложниками, которые призывают к прекращению боевых действий, на фоне заявлений о том, что об их судьбе будет объявлено в ближайшее время.
Что известно о сбитом российском самолете А-50: в Силах обороны дали характеристики
Украинские военные сбили российский самолет-радиолокатор А-50, который может отслеживать и направлять удары по 60 целям. Россия имеет девять А-50 стоимостью 330 миллионов долларов каждый.
Министры обороны Эстонии и Польши обсудили военную помощь Украине
Министры обороны Эстонии и Польши встретились, чтобы обсудить текущую военную помощь Украине, сосредоточившись на поставках боеприпасов и совместных оборонных стратегиях.