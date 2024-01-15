В Бельгии арестован 19-летний подозреваемый в террористическом заговоре против израильтян

Полиция Бельгии арестовала 19-летнего мужчину, подозреваемого в планировании теракта на еврейское заведение и в незаконном приобретении оружия. Об этом сообщает бельгийское информационное агентство Belga, передает УНН.

Подробности

Бельгийская прокуратура не предоставила подробностей предполагаемого плана нападения или мотивов мужчины.

Но прокуратура подтверждает, что полиция в Антверпене получила информацию о мужчине в пятницу вечером. Задержание произошло в субботу.

Контекст

С тех пор как 7 октября началась война между Израилем и ХАМАСом, во многих странах участились антисемитские действия против евреев. Многие страны ввели дополнительные меры по защите мест собрания евреев.

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