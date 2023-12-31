Германия заявила о раскрытии "террористической сети" и срыве теракта в древнем соборе Кельна

Полиция Германии сообщила о серии задержаний подозреваемых в подготовке теракта в Кельнском соборе. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что 31 декабря полиция Германии задержала трех человек по подозрению в соучастии в подготовке взрыва автомобиля возле Кельнского собора.

Все трое задержанных связаны с гражданином Таджикистана, которого арестовали 24 декабря в городе Везель. Федеральное ведомство криминальной полиции и Федеральная разведывательная служба Германии считают, что вокруг этого подозреваемого сформировалась сеть, которая охватывает как некоторые федеральные земли Германии, так и ряд стран Европы, - говорится в сообщении.

Следствие располагает данными, что группа планировала теракт возле собора с использованием автомобиля. Проверка подземной парковки рядом с собором показала вероятные следы взрывчатки. Сейчас въезд в эту стоянку и выезд с нее плотно контролируется полицией. нее плотно контролируется полицией.

23 декабря медиа Германии сообщили со ссылкой на спецслужбы, что Кельнский собор может в период новогодних праздников стать целью теракта.

24 декабря спецслужбы обыскали квартиру в городе Везель и задержали пятерых подозреваемых, в том числе 30-летнего гражданина Таджикистана.

На 31 декабря правоохранители ввели усиленные меры безопасности вокруг Кельнского собора. Для этого привлечено около 1000 полицейских.

В Кельнском соборе проводятся богослужения, однако свободный доступ к нему для туристов пока закрыт. Обычно в период празднования Рождества и Нового года собор посещают около 100 000 человек.

Исламистская группа, вероятно, планировала нападение на Кельнский собор в Германии: подозревается таджик, которого взяли под стражу в Везеле