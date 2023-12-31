Германия заявила о раскрытии "террористической сети" и срыве теракта в древнем соборе Кельна
В Германии сорвали запланированный взрыв автомобиля возле Кельнского собора; арестован гражданин Таджикистана. Введены усиленные меры безопасности.
Поздравление президента: украинцы сильнее холода и тьмы, интриг, лжи, украинцы сильнее вместе
Президент Зеленский в своем новогоднем обращении поздравил стойкость украинцев перед трудностями. Он отметил единство как их силу в условиях войны и трудностей.
В Польше во время ДТП погибли трое украинцев во время ДТП
Трое украинцев погибли в автокатастрофе вблизи польского города Гливице после того, как Audi A6 столкнулся с Audi A4 и врезался в дерево.
россияне по Донецкой области выпустили Торнадо-С: ранен 9-летний ребенок
россияне обстреляли ракетами "Торнадо-С" Покровск Донецкой области, ранив 9-летнего ребенка и повредив имущество.
В течение суток россияне совершили 29 обстрелов Сумщины, зафиксировано 162 взрыва
российские войска 29 раз атаковали Сумскую область за один день, вызвав 162 взрыва в нескольких населенных пунктах.
Враг вывел на боевое дежурство в Черном море три ракетоносителя
Три ракетные пусковые установки с 24 готовыми ракетами, развернутые противником в Черном море, представляют высокий уровень угрозы.
Информация о запуске фейерверков на левом берегу столицы - фейк
Киевская полиция опровергла ложные сообщения о недавних фейерверках на левом берегу города, уточнив, что распространенное видео было снято в прошлом году.
В Винницкой области были слышны звуки взрывов
В Винницкой области Украины прогремели взрывы, вероятно, из-за действий противовоздушной обороны. Подробности появляются по мере развития ситуации.
В Антарктике птичий беби-бум
В Антарктиде наблюдается птичий бэби-бум: пингвины, доминиканские чайки и полярные крачки вылупляются вблизи станции "Академик Вернадский", а ученые наблюдают за гнездованием птиц с целью изучения климатических изменений.
Синоптики рассказали, какой будет погода в первый день нового года
В Украине 1 января ожидается теплая облачная погода с дождем и мокрым снегом в некоторых регионах; в центральных и южных областях ожидается туман.