Исламистская группа, вероятно, планировала нападение на Кельнский собор в Германии: подозревается таджик, которого взяли под стражу в Везеле

В ФРГ арестован 30-летний таджик, которого подозревают в планировании террористической атаки на собор в городе Кельн. Силовики подозревают, что он может быть причастен к террористической ячейке "Исламского государства". Другой целью группы, как указывает Welt, является собор Святого Стефана в Вене, передает УНН.

Детали

30-летний таджика, арестован в связи с террористической угрозой в городе Везель на Нижнем Рейне, - его подозревают в шпионаже за Кельнским собором.

Мы знаем, что он был там - сообщили в четверг источники в органах безопасности Германии.

Утверждается, что 30-летний мужчина, которого взяли под стражу, также был контактным с подозреваемым террористической ячейкой ИГ, который был арестован в июле. Речь идет о "Провинция Хорасан" (ISPK), являющейся региональным отделением "Исламского государства", которое конкурирует с исламистским Талибаном в Афганистане. ISPK была основана в 2014 году. Также указывается, что другой целью группы является собор Святого Стефана в Вене.

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Пока неизвестно, насколько серьезными являются доказательства против задержанного 30-летнего мужчины.

Подозреваемый в настоящее время находится под стражей на основании полицейского закона земли Северный Рейн-Вестфалия в качестве меры пресечения - объясняет эксперт ARD по вопросам терроризма Хольгер Шмидт.

Welt также пишет, что летом органы безопасности земли Северный Рейн-Вестфалия арестовали семерых подозреваемых в терроризме. Говорят, что мужчины планировали "громкие нападения в духе ИГ" в Германии и шпионили за возможными целями. Также сообщается, что группа уже пыталась получить оружие.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что в Австрии и Германии арестовали нескольких человек, которых подозревают в подготовке терактов в соборах Кельна, Вены и Мадрида, за которыми, вероятно, стоит исламистская террористическая ячейка.