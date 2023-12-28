Исламистская группа, вероятно, планировала нападение на Кельнский собор в Германии: подозревается таджик, которого взяли под стражу в Везеле
Киев • УНН
В немецком городе Везель арестован 30-летний таджик, которого подозревают в подготовке связанного с ИГ нападения на Кельнский собор и, возможно, на собор Святого Стефана в Вене.
В ФРГ арестован 30-летний таджик, которого подозревают в планировании террористической атаки на собор в городе Кельн. Силовики подозревают, что он может быть причастен к террористической ячейке "Исламского государства". Другой целью группы, как указывает Welt, является собор Святого Стефана в Вене, передает УНН.
Детали
30-летний таджика, арестован в связи с террористической угрозой в городе Везель на Нижнем Рейне, - его подозревают в шпионаже за Кельнским собором.
Мы знаем, что он был там
Утверждается, что 30-летний мужчина, которого взяли под стражу, также был контактным с подозреваемым террористической ячейкой ИГ, который был арестован в июле. Речь идет о "Провинция Хорасан" (ISPK), являющейся региональным отделением "Исламского государства", которое конкурирует с исламистским Талибаном в Афганистане. ISPK была основана в 2014 году. Также указывается, что другой целью группы является собор Святого Стефана в Вене.
В рф увеличивается количество мемориалов погибшим военным: установка памятных досок в школах вызывает возражения у местных руководителей28 декабрь 2023, 16:01 • 20336 просмотров
Пока неизвестно, насколько серьезными являются доказательства против задержанного 30-летнего мужчины.
Подозреваемый в настоящее время находится под стражей на основании полицейского закона земли Северный Рейн-Вестфалия в качестве меры пресечения
Welt также пишет, что летом органы безопасности земли Северный Рейн-Вестфалия арестовали семерых подозреваемых в терроризме. Говорят, что мужчины планировали "громкие нападения в духе ИГ" в Германии и шпионили за возможными целями. Также сообщается, что группа уже пыталась получить оружие.
Напомним,
Ранее УНН сообщал, что в Австрии и Германии арестовали нескольких человек, которых подозревают в подготовке терактов в соборах Кельна, Вены и Мадрида, за которыми, вероятно, стоит исламистская террористическая ячейка.
Исламистская группа, вероятно, планировала нападение на Кельнский собор в Германии: подозревается таджик, которого взяли под стражу в Везеле
В немецком городе Везель арестован 30-летний таджик, которого подозревают в подготовке связанного с ИГ нападения на Кельнский собор и, возможно, на собор Святого Стефана в Вене.
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