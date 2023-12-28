В рф увеличивается количество мемориалов погибшим военным: установка памятных досок в школах вызывает возражения у местных руководителей

По всей России появляются мемориалы людям, которые в составе оккупационных войск погибли во время полномасштабного вторжения в Украину: их устанавливают по инициативе родственников, организаций, частично российским военным министерством. Вместе с тем "обязательная" мемориализация военных в виде "парты героев" или табличек на школах все больше давит психологически - местные руководители обращаются с просьбой прекратить вешать доски погибшим, пишет Радио Свобода и передает УНН.

Детали

Как указывает издание, российское минобороны финансирует так называемую программу "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы", которая обошлась государству-агрессору более чем в пять миллиардов рублей. При этом, совсем недавно военное ведомство оккупантов увеличило с 199,272 до 228,005 количество имен погибших, - их должны нанести на мемориальные сооружения военных захоронений в рамках пятилетней программы. В какой степени этот рост связан с войной России в Украине, оценить сложно: по этой программе ставят и реконструируют мемориалы также участникам Второй мировой, войн в Афганистане, Чечне и Сирии.

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Памятники появляются по частной инициативе. Издание пишет, что в пригороде Белгорода местный житель "профинансировал мемориал своим однополчанам, расставшимся с жизнью в бою, в котором меценату удалось выжить".

Также установление памятников курируют общественные организации, которые сотрудничают с властью.

Как рассказывает антрополог, сотрудник Ливерпульского университета им. Джона Мурса Сергей Мохов, много появляется памятников - преимущественно на местах захоронений.

Сложно сказать, какую функцию [новые памятники погибшим военным] сейчас выполняют, потому что они не представляют сейчас никакого понятного нарратива. Мы пока не можем понять их основную идею, жесткий месседж массово складывающихся практик, в которые были бы вовлечены не только непосредственно родственники погибших - говорит исследователь.

Некрополь в школе

Распространенный способ мемориализации военных в виде "парты героев" или табличек на школах, выпускниками которых были погибшие, уже сталкивается с частичным отторжением, поскольку давит психологически.

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Как рассказывает Радио Свобода, руководитель "Альянса учителей", уже существуют истории установления досок: это как политическое решение сверху, которое будет выполнено и сопротивляться которому невозможно. То есть есть случаи, когда сторонники вторжения не хотели видеть мемориальные доски в школе, и наоборот.

[Среди учителей формируется мнение], что не нужно создавать постоянное напоминание о смерти. Уже есть школы, где по 3-5 досок, как на стене колумбария - говорит он.

Интересный факт произошел в ноябре в городе пенза, где мэр александр басенко на заседании городской думы потребовал прекратить вешать доски погибших участников российской агрессии на образовательные учреждениях.

Я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от 7 лет. Я, возможно, скажу военную тайну, но у нас есть школы, где по 7-8 погибших выпускников. [...] Мы просим время, чтобы и почтить память, и не создавать, будем говорить так, некрополи на зданиях школ. Поймите, там дети, у них психика еще не устоявшаяся - среди прочего объяснил мэр Пензы.

Напомним,

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 355 750 человек, 5913 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также УНН сообщал, что украинские солдаты, захваченные в плен и расстрелянные российскими войсками, были бойцами 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.