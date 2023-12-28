На Таврическом направлении вчера в плен сдались 20 оккупантов

На Таврическом направлении за прошедшие сутки в украинский плен сдались 20 российских военных. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

В операционной зоне ОСУВ Таврия около 20 оккупантов сдались в плен. Также, за прошедшие сутки, уничтожено и повреждено значительное количество бронетехники врага - написал Тарнавский в Тelegram.

Детали

Основные усилия, по словам Тарнавского, противник сосредотачивал на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Мариинском и Запорожском направлениях.

В общем, в операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 18 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 985 артобстрелов.

В то же время потери оккупантов за прошедшие сутки составили 488 человек и 105 единиц военной техники. В частности, 18 танков, 28 ББМ, 13 артсистем, 23 БпЛА, 16 автомобилей и 7 единиц спецтехники. В дополнение уничтожен 1 склад боеприпасов.

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