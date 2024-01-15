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ХАМАС показал ролик с тремя израильскими заложниками

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 00:15  •  4826 просмотра

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ХАМАС обнародовал видео с тремя израильскими заложниками, которые призывают к прекращению боевых действий, на фоне заявлений о том, что об их судьбе будет объявлено в ближайшее время.

В воскресенье, 14 января, исламистское движение ХАМАС обнародовало видео с тремя израильскими заложниками. Это произошло на 100-й день войны в Газе. В ролике трое пленных умоляют об освобождении. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в 37-секундном видео заложники призвали правительство Израиля прекратить боевые действия и обеспечить их освобождение.

В то же время ХАМАС заявляет, что судьбу трех заложников обнародуют в понедельник.

Израильские СМИ не публикуют видео и называют его пропагандистским.

На видео узнали заложников Ноа Аргамани, Йосси Шараби и Итай Свирски.

Информации о том, когда были сняты видео, нет.

Добавим

Около 250 человек были взяты в заложники во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Говорят, что 132 из них все еще находятся в плену в секторе Газа.

ХАМАС готовил атаку на посольство Израиля в Швеции14 январь 2024, 00:03 • 29793 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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