ХАМАС готовил атаку на посольство Израиля в Швеции
Киев • УНН
Израильский Моссад сорвал заговор ХАМАС с целью нападения на посольство в Швеции и раскрыл более широкие террористические планы этой группировки.
Группировка ХАМАС стремится расширить свою террористическую деятельность, об этом говорится в заявлении, обнародованном канцелярий премьер-министра Израиля. Сообщается также, что израильская разведка Моссад предотвратила попытку ХАМАС атаковать посольство Израиля в Швеции, пишет УНН.
"Террористическая организация ХАМАС работает над продвижением атак на цели на Ближнем Востоке, в Африке и Европе под командованием высокопоставленных лидеров организации. (…)
В ходе продолжающихся разведывательных усилий был обнаружен значительный объем информации, доказывающей, как террористическая организация Хамас действовала для расширения своей насильственной деятельности за рубежом с целью нападения на невинных людей по всему миру", - говорится в заявлении.
Сообщается, что благодаря усилиям Израиля и партнеров была раскрыта картина террористической деятельности ХАМАС.
"(…) а также информация о намерении атаковать посольство Израиля в Швеции, приобретении БПЛА и использовании преступных элементов организаций в Европе", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Моссад и ЦАХАЛ, совместно с международными органами безопасности и правопорядка, продолжат свои усилия по пресечению террористических намерений ХАМАСа и всех террористических организаций, а также "по сведению с ними счетов во всем мире от имени безопасности Государства Израиль и еврейского народа".
ХАМАС готовил атаку на посольство Израиля в Швеции
Израильский Моссад сорвал заговор ХАМАС с целью нападения на посольство в Швеции и раскрыл более широкие террористические планы этой группировки.
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