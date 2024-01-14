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ХАМАС готовил атаку на посольство Израиля в Швеции

Киев  •  УНН

14 январь 2024, 00:03  •  24080 просмотра

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Израильский Моссад сорвал заговор ХАМАС с целью нападения на посольство в Швеции и раскрыл более широкие террористические планы этой группировки.

Группировка ХАМАС стремится расширить свою террористическую деятельность, об этом говорится в заявлении, обнародованном канцелярий премьер-министра Израиля. Сообщается также, что израильская разведка Моссад предотвратила попытку ХАМАС атаковать посольство Израиля в Швеции, пишет УНН.

"Террористическая организация ХАМАС работает над продвижением атак на цели на Ближнем Востоке, в Африке и Европе под командованием высокопоставленных лидеров организации. (…)

В ходе продолжающихся разведывательных усилий был обнаружен значительный объем информации, доказывающей, как террористическая организация Хамас действовала для расширения своей насильственной деятельности за рубежом с целью нападения на невинных людей по всему миру", - говорится в заявлении.

Сообщается, что благодаря усилиям Израиля и партнеров была раскрыта картина террористической деятельности ХАМАС.  

"(…) а также информация о намерении атаковать посольство Израиля в Швеции, приобретении БПЛА и использовании преступных элементов организаций в Европе", - говорится в сообщении.

Добавляется, что Моссад и ЦАХАЛ, совместно с международными органами безопасности и правопорядка, продолжат свои усилия по пресечению террористических намерений ХАМАСа и всех террористических организаций, а также "по сведению с ними счетов во всем мире от имени безопасности Государства Израиль и еврейского народа".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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ХАМАС готував атаку на посольство Ізраїлю у Швеції
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