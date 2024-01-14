ХАМАС готував атаку на посольство Ізраїлю у Швеції

Угруповання ХАМАС прагне розширити свою терористичну діяльність, про це йдеться в заяві, оприлюдненій канцелярією прем'єр-міністра Ізраїлю. Повідомляється також, що ізраїльська розвідка Моссад запобігла спробі ХАМАС атакувати посольство Ізраїлю у Швеції, пише УНН.

"Терористична організація ХАМАС працює над просуванням атак на цілі на Близькому Сході, в Африці та Європі під командуванням високопоставлених лідерів організації. (...)

Під час розвідувальних зусиль, що тривають, було виявлено значний обсяг інформації, що доводить, як терористична організація Хамас діяла для розширення своєї насильницької діяльності за кордоном з метою нападу на невинних людей у всьому світі", - ідеться в заяві.

Повідомляється, що завдяки зусиллям Ізраїлю та партнерів було розкрито картину терористичної діяльності ХАМАС.

"(...) а також інформація про намір атакувати посольство Ізраїлю у Швеції, придбання БПЛА і використання злочинних елементів організацій у Європі", - ідеться в повідомленні.

Додається, що Моссад і ЦАХАЛ, спільно з міжнародними органами безпеки і правопорядку, продовжать свої зусилля з припинення терористичних намірів ХАМАСу і всіх терористичних організацій, а також "зі зведення з ними рахунків в усьому світі від імені безпеки Держави Ізраїль і єврейського народу".