ХАМАС показав ролик із трьома ізраїльськими заручниками

У неділю, 14 січня, ісламістський рух ХАМАС оприлюднив відео із трьома ізраїльськими заручниками. Це сталося на 100-й день війни в Газі. У ролику троє полонених благають про звільнення. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

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Зазначається, що у 37-секундному відео заручники закликали уряд Ізраїлю припинити бойові дії та забезпечити їхнє звільнення.

Водночас ХАМАС заявляє, що долю трьох заручників оприлюднять у понеділок.

Ізраїльські ЗМІ не публікують відео та називають його пропагандистським.

На відео впізнали заручників Ноа Аргамані, Йоссі Шарабі та Ітай Свірскі.

Інформації про те, коли були зняті відео, немає.

Додамо

Близько 250 осіб були взяті в заручники під час нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня минулого року. Кажуть, що 132 з них все ще перебувають у полоні в секторі Газа.

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