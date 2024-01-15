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ХАМАС показав ролик із трьома ізраїльськими заручниками

ХАМАС показав ролик із трьома ізраїльськими заручниками

Київ • УНН

 • 28894 перегляди

ХАМАС оприлюднив відео з трьома ізраїльськими заручниками, які закликають до припинення бойових дій, на тлі заяв про те, що про їхню долю буде оголошено найближчим часом.

У неділю, 14 січня, ісламістський рух ХАМАС оприлюднив відео із трьома ізраїльськими заручниками. Це сталося на 100-й день війни в Газі. У ролику троє полонених благають про звільнення. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у 37-секундному відео заручники закликали уряд Ізраїлю припинити бойові дії та забезпечити їхнє звільнення.

Водночас ХАМАС заявляє, що долю трьох заручників оприлюднять у понеділок.

Ізраїльські ЗМІ не публікують відео та називають його пропагандистським.

На відео впізнали заручників Ноа Аргамані, Йоссі Шарабі та Ітай Свірскі.

Інформації про те, коли були зняті відео, немає.

Додамо

Близько 250 осіб були взяті в заручники під час нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня минулого року. Кажуть, що 132 з них все ще перебувають у полоні в секторі Газа.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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