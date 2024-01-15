В Аденском заливе ракетой хуситов поражен американский корабль
Грузовое судно попало под ракетный обстрел у берегов Йемена. Согласно данным британской компании морской охраны Ambrey, хуситы запустили три ракеты, две из которых не долетели до моря, а третья попала в сухогруз, принадлежащий США.
Украина и Швейцария готовятся к Глобальному саммиту мира
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Швейцария начинают подготовку к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров.
Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы
Министр обороны США Ллойд Остин, которого выписали из больницы, продолжит выполнять свои обязанности из дома после выздоровления. Остину, который болеет раком простаты, предоставлены все возможности защищенной связи для работы.
Швейцария предоставит Украине 1,5 млрд франков в следующие три года
Швейцария намерена предоставить Украине 1,5 миллиарда франков в период с 2025 по 2028 год. Президент Швейцарии Виола Амхерд также сообщила о планах выделить 100 миллионов франков на гуманитарное разминирование в Украине в период с 2024 по 2027 год.
Меньше десятка: в ГУР рассказали, сколько самолетов А-50 осталось у россии
По словам главы Министерства обороны Украины, сбитый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 существенно повлиял на способность вражеских воздушных сил вести операции круглосуточно.
Российские войска атаковали Никопольский район артиллерией и беспилотниками-камикадзе
Российские войска атаковали Никопольский район артиллерией и беспилотниками "Камикадзе", нанеся ущерб хозяйственным постройкам. Несмотря на значительный материальный ущерб, сообщений о погибших и раненых не поступало.
Украинская делегация в Давосе провела встречи с представителями европейских стран: что известно
Украинская делегация встретилась с европейскими представителями в Давосе, чтобы обсудить Формулу мира, подготовку к Глобальному саммиту мира и европейскую интеграцию Украины. Среди тем - дальнейшая макрофинансовая поддержка Украины, обороноспособность и общие гарантии безопасности.
"Птицы" из украинских "биолабораторий": ВСУ ловко уничтожили оккупантов в окрестностях Бахмута
Украинские военные использовали беспилотник для выявления и уничтожения российских оккупантов, которые пытались штурмовать их позиции под Бахмутом.
россияне обстреливают Херсон: в городе раздаются взрывы
Войска рф длительное время обстреливают Херсон с оккупированного левого берега города. Горожан призывают держаться подальше от окон.
В течение месяца в 402 приграничных и прифронтовых учебных заведениях начнут дежурить полицейские
Украина реализует проект, в рамках которого до конца января в 402 школах вблизи российской и белорусской границ будут размещены офицеры образовательной безопасности.