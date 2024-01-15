В Аденском заливе ракетой хуситов поражен американский корабль

Через день после того, как ВМС США отбили крылатую ракету, выпущенную с территории Йемена, военные силы хуситов ударили противокорабельной ракетой по контейнеровозу M/V Gibraltar Eagle, которое принадлежит и эксплуатируется США. Сообщений о пострадавших или значительных повреждениях нет, инцидент расследуется.

Об этом сообщает УНН, с ссылкой на информацию военной морской обсерватории UKMTO и данные агентства морской охраны Ambrey.

Детали

В Аденском заливе, в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аден, ракетой было поражено контейнерное судно с левого борта. Как подтвердило сообщило в понедельник Центральное командование США, речь идет о контейнеровозе M/V Gibraltar Eagle, принадлежащем и эксплуатируемом США, - он был поражен противокорабельной баллистической ракетой, выпущенной с территории у побережья Йемена.

Примерно в 16:00 (13:00 по Гринвичу) поддерживаемые Ираном боевики Хуси выпустили противокорабельную баллистическую ракету... и поразили морское судно Gibraltar Eagle, грузовое судно под флагом Маршалловых Островов, которое принадлежит Соединенным Штатам - говорится в сообщении ведомства.

Согласно официальной информации "корабль не сообщил о каких-либо травмах или значительных повреждениях и продолжает свое путешествие".

По данным Ambrey, боевики-хуситы выпустили три ракеты, но две из них не достигли моря.

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Дополнение

В последние недели хуситы, которые контролируют значительные территории Йемена, усилили свои нападения на суда, которые, как они подозревают, имеют связи с Израилем, нарушая морское сообщение в жизненно важной для мировой торговли зоне.

Хуситы утверждают, что действуют в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа, где с 7 октября продолжается война между Израилем и террористическим формированием ХАМАС.

Напомним,

УНН сообщал, что истребители США в воскресенье сбили противокорабельную крылатую ракету, выпущенную по эсминцу ВМС США с территории Йемена, контролируемой хуситами.

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