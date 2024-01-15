Херсон под обстрелом оккупантов - ОВА
Оккупанты наносят удары по Херсону, жителей призывают оставаться в безопасных местах.
Результаты встречи в Давосе: Швейцария и Украина подписали коммюнике по безопасности
Швейцария и Украина на встрече в Давосе согласились, что безопасность Украины имеет решающее значение для глобальной и региональной стабильности.
Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью
Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью, что подтвердили в областной военной администрации. Сообщается, что ракета была запущена оккупантами.
Не повторять ошибок прошлого: в Минюсте рассказали, каким должен быть договор о мире с рф
Министр юстиции Украины Денис Малюська настаивает на том, что соглашение, которое будет означать завершение войны Украины с россией, должно быть подписано с участием других стран-гарантов.
Рада завтра не планирует рассматривать вопрос отзыва Безуглой с должности замглавы оборонного комитета - нардеп
Верховная Рада завтра вероятно не будет рассматривать вопрос об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
"Добробонуси" объединили клиентов WOG и партнеров, чтобы поддержать детей погибших защитников
Сеть АЗК WOG, сообщество PRIDE и благотворительный фонд "Соборна Україна" собирают средства в поддержку детей погибших защитников в рамках проекта "Добробонуси".
лавров созвонился с главой МИД Ирана: обсудили новый "большой" договор о сотрудничестве
Министры иностранных дел россии и Ирана сергей лавров и Хосейн Амир-Абдоллахиан обсудили подготовку нового двустороннего соглашения. Также они осудили удары США и Великобритании по хуситам в Йемене.
Вымогал у военного взятку за справку: в Винницкой области задержали чиновника медицинской службы
Чиновника поймали на получении взятки в размере 2500 долларов США за выдачу справки о частичной пригодности к военной службе.
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что поражение А-50 и Ил-22 - это значительная потеря для россии, поскольку это дорогие самолеты позднего советского периода.
Спасатели предупредили о поднятии уровней воды на Черниговщине
Повышение уровня воды в Черниговской области создает потенциальную угрозу подтопления. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отслеживает ситуацию, поскольку некоторые дороги переполнены водой, и оказывает помощь местному населению.