Херсон под обстрелом оккупантов - ОВА

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  170283 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  240484 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  239249 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  215298 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  205947 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  187002 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157278 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  133027 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142623 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Швейцария и Украина на встрече в Давосе согласились, что безопасность Украины имеет решающее значение для глобальной и региональной стабильности.

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Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью, что подтвердили в областной военной администрации. Сообщается, что ракета была запущена оккупантами.

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Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Не повторять ошибок прошлого: в Минюсте рассказали, каким должен быть договор о мире с рф

Министр юстиции Украины Денис Малюська настаивает на том, что соглашение, которое будет означать завершение войны Украины с россией, должно быть подписано с участием других стран-гарантов.

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Не повторять ошибок прошлого: в Минюсте рассказали, каким должен быть договор о мире с рф

Рада завтра не планирует рассматривать вопрос отзыва Безуглой с должности замглавы оборонного комитета - нардеп

Верховная Рада завтра вероятно не будет рассматривать вопрос об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Рада завтра не планирует рассматривать вопрос отзыва Безуглой с должности замглавы оборонного комитета - нардеп

"Добробонуси" объединили клиентов WOG и партнеров, чтобы поддержать детей погибших защитников

Сеть АЗК WOG, сообщество PRIDE и благотворительный фонд "Соборна Україна" собирают средства в поддержку детей погибших защитников в рамках проекта "Добробонуси".

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"Добробонуси" объединили клиентов WOG и партнеров, чтобы поддержать детей погибших защитников

лавров созвонился с главой МИД Ирана: обсудили новый "большой" договор о сотрудничестве

Министры иностранных дел россии и Ирана сергей лавров и Хосейн Амир-Абдоллахиан обсудили подготовку нового двустороннего соглашения. Также они осудили удары США и Великобритании по хуситам в Йемене.

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лавров созвонился с главой МИД Ирана: обсудили новый "большой" договор о сотрудничестве

Вымогал у военного взятку за справку: в Винницкой области задержали чиновника медицинской службы

Чиновника поймали на получении взятки в размере 2500 долларов США за выдачу справки о частичной пригодности к военной службе.

Криминал и ЧП •   •  16924 просмотра
Вымогал у военного взятку за справку: в Винницкой области задержали чиновника медицинской службы

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что поражение А-50 и Ил-22 - это значительная потеря для россии, поскольку это дорогие самолеты позднего советского периода.

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Спасатели предупредили о поднятии уровней воды на Черниговщине

Повышение уровня воды в Черниговской области создает потенциальную угрозу подтопления. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отслеживает ситуацию, поскольку некоторые дороги переполнены водой, и оказывает помощь местному населению.

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Спасатели предупредили о поднятии уровней воды на Черниговщине