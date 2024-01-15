россияне планируют провести мобилизацию на территории оккупированной Херсонщины, в том числе и среди подростков

На временно оккупированной территории Херсонщины россияне планируют провести массовую мобилизацию, в том числе и среди подростков. Оккупационные власти хотят до 15 апреля сформировать мобилизационные списки. Об этом во время брифинга рассказал представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников, передает УНН.

"...есть сообщения, что главный коллаборант левобережной Херсонщины Владимир Салдо объявил о том, что до 15 апреля нужно сформировать мобилизационные списки, включая и подростков 2007 года рождения", - сказал Толоконников.

Он добавил, что на оккупированной территории уже создают территориальные и медицинские комиссии, чтобы до 15 апреля иметь списки и начать мобилизацию.

Напомним,

На временно оккупированных территориях россияне планируют провести массовую мобилизацию после выборов президента путина. На воинский учет будут вставать даже 17-летние дети.