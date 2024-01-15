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росіяни планують провести мобілізацію на території окупованої Херсонщини, зокрема й серед підлітків

росіяни планують провести мобілізацію на території окупованої Херсонщини, зокрема й серед підлітків

Київ • УНН

 • 24993 перегляди

росіяни планують провести масову мобілізацію, в тому числі підлітків, на окупованій території Херсонської області до 15 квітня.

На тимчасово окупованій території Херсонщини росіяни планують провести масову мобілізацію, зокрема й серед підлітків. Окупаційна влада хоче до 15 квітня сформувати мобілізаційні списки. Про це під час брифінгу розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає УНН.

"... є повідомлення, що головний колаборант лівобережної Херсонщини володимир сальдо оголосив про те, що до 15 квітня потрібно сформувати мобілізаційні списки, включаючи і підлітків 2007 року народження", - сказав Толоконніков.

Він додав, що на окупованій території вже створюють територіальні та медичні комісії, щоб до 15 квітня мати списки і почати мобілізацію.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях росіяни планують провести масову мобілізацію після виборів президента путіна. На військовий облік вставатимуть навіть 17-річні діти.

Павло Башинський

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