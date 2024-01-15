Військові США збили ракету в Червоному морі, випущену з території Ємену
Київ • УНН
Ракета була випущена в бік есмінця USS Laboon, який діяв у південній частині Червоного моря.
Винищувачі США в неділю збили протикорабельну крилату ракету, випущену по есмінцю ВМС США з території Ємену, контрольованої хуситами. Про це пише з посиланням на американських військових CNN, передає УНН.
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Ракета була випущена в бік есмінця USS Laboon, який діяв у південній частині Червоного моря, повідомило Центральне командування США. Повідомлень про постраждалих або пошкодження немає.
Удари США та Великої Британії по цілях хуситів у Ємені минулого тижня ознаменували значну реакцію після того, як адміністрація Байдена та її союзники попередили підтримувану Іраном групу бойовиків, що вона нестиме наслідки своїх атак на комерційне судноплавство в Червоному морі.
Ситуація в Ємені є ключовим центром побоювань, що війна Ізраїлю та ХАМАС розширюватиметься на Близькому Сході, залучаючи іранські проксі-групи, як-от хусити та Хезболла в Лівані.
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