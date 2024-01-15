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Військові США збили ракету в Червоному морі, випущену з території Ємену

Військові США збили ракету в Червоному морі, випущену з території Ємену

Київ • УНН

 • 31193 перегляди

Ракета була випущена в бік есмінця USS Laboon, який діяв у південній частині Червоного моря.

Винищувачі США в неділю збили протикорабельну крилату ракету, випущену по есмінцю ВМС США з території Ємену, контрольованої хуситами. Про це пише з посиланням на американських військових CNN, передає УНН.

Деталі

Ракета була випущена в бік есмінця USS Laboon, який діяв у південній частині Червоного моря, повідомило Центральне командування США. Повідомлень про постраждалих або пошкодження немає.

Удари США та Великої Британії по цілях хуситів у Ємені минулого тижня ознаменували значну реакцію після того, як адміністрація Байдена та її союзники попередили підтримувану Іраном групу бойовиків, що вона  нестиме наслідки  своїх атак на комерційне судноплавство в Червоному морі.

Ситуація в Ємені є ключовим центром побоювань, що війна Ізраїлю та ХАМАС розширюватиметься  на Близькому Сході, залучаючи іранські проксі-групи, як-от хусити та  Хезболла  в Лівані.

США завдали нового удару по Ємену, хусити пообіцяли "сильну" відповідь 13.01.24, 14:20 • 38260 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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