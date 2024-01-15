Военные США сбили ракету в Красном море, выпущенную с территории Йемена

Истребители США в воскресенье сбили противокорабельную крылатую ракету, выпущенную по эсминцу ВМС США с территории Йемена, контролируемой хуситами. Об этом пишет со ссылкой на американских военных CNN, передает УНН.

Детали

Ракета была выпущена в сторону эсминца USS Laboon, который действовал в южной части Красного моря, сообщило Центральное командование США. Сообщений о пострадавших или повреждениях нет.

Удары США и Великобритании по целям хуситов в Йемене на прошлой неделе ознаменовали значительную реакцию после того, как администрация Байдена и ее союзники предупредили поддерживаемую Ираном группу боевиков, что она будет нести последствия своих атак на коммерческое судоходство в Красном море.

Ситуация в Йемене является ключевым центром опасений, что война Израиля и ХАМАС будет расширяться на Ближнем Востоке, привлекая иранские прокси-группы, такие как хуситы и Хезболла в Ливане.

США нанесли новый удар по Йемену, хуситы пообещали "сильный" ответ