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Военные США сбили ракету в Красном море, выпущенную с территории Йемена

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 04:57  •  6503 просмотра

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Ракета была выпущена в сторону эсминца USS Laboon, который действовал в южной части Красного моря.

Истребители США в воскресенье сбили противокорабельную крылатую ракету, выпущенную по эсминцу ВМС США с территории Йемена, контролируемой хуситами. Об этом пишет со ссылкой на американских военных CNN, передает УНН.

Детали

Ракета была выпущена в сторону эсминца USS Laboon, который действовал в южной части Красного моря, сообщило Центральное командование США. Сообщений о пострадавших или повреждениях нет.

Удары США и Великобритании по целям хуситов в Йемене на прошлой неделе ознаменовали значительную реакцию после того, как администрация Байдена и ее союзники предупредили поддерживаемую Ираном группу боевиков, что она  будет нести последствия  своих атак на коммерческое судоходство в Красном море.

Ситуация в Йемене является ключевым центром опасений, что война Израиля и ХАМАС будет расширяться  на Ближнем Востоке, привлекая иранские прокси-группы, такие как хуситы и  Хезболла  в Ливане.

США нанесли новый удар по Йемену, хуситы пообещали "сильный" ответ13 январь 2024, 12:20 • 35645 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Військові США збили ракету в Червоному морі, випущену з території Ємену
The US military shoots down a missile in the Red Sea fired from Yemen
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Военные США сбили ракету в Красном море, выпущенную с территории Йемена

Ракета была выпущена в сторону эсминца USS Laboon, который действовал в южной части Красного моря.

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Военные США сбили ракету в Красном море, выпущенную с территории Йемена

Китай призывает к большой мирной конференции по войне в Газе

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что война в Газе продолжает обостряться.

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Китай призывает к большой мирной конференции по войне в Газе

Кремль хочет сделать шесть свалок на ВОТ Луганщины и Донетчины - сопротивление

Шесть таких свалок враг планирует создать на ВОТ Луганщины, еще три - в Донецкой области. Свозить мусор туда планируют не только с ВОТ, а из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.

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Кремль хочет сделать шесть свалок на ВОТ Луганщины и Донетчины - сопротивление

15 января: День Википедии, День Мартина Лютера Кинга

День Википедии отмечается 15 января в честь запуска в 2001 году бесплатной онлайн-энциклопедии, которая сейчас содержит более 62 миллионов статей на 339 языках. Он совпадает с Днем Мартина Лютера Кинга, чествуя наследие лидера движения за гражданские права.

УНН Lite •   •  7266 просмотра
15 января: День Википедии, День Мартина Лютера Кинга

Великобритания направит 20 тысяч военных для учений НАТО в Европе

Британия отправит 20 000 военнослужащих для службы по всей Европе.

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Великобритания направит 20 тысяч военных для учений НАТО в Европе

Остину, возможно, понадобится дополнительное пребывание в клинике - Белый дом

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что между президентом Байденом и госпитализированным главой Пентагона поддерживается постоянная связь.

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Остину, возможно, понадобится дополнительное пребывание в клинике - Белый дом

Госбезопасность Бельгии предупредила о новых методах шпионажа России и Китая

Кардинальные изменения в международных отношениях побудили Россию изменить тактику. В течение многих лет Россия оперировала разведчиками под дипломатическим прикрытием.

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Госбезопасность Бельгии предупредила о новых методах шпионажа России и Китая

Reuters: правительство Китая покупают чипы Nvidia несмотря на запрет США

Исследовательские институты искусственного интеллекта Китая и университеты приобрели партии полупроводников Nvidia (NVDA. O), экспорт которых США запретил в Китай.

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Reuters: правительство Китая покупают чипы Nvidia несмотря на запрет США

В Бельгии арестован 19-летний подозреваемый в террористическом заговоре против израильтян

Прокуратура не предоставила подробностей предполагаемого плана нападения или мотивов мужчины.

Криминал и ЧП •   •  11678 просмотра
В Бельгии арестован 19-летний подозреваемый в террористическом заговоре против израильтян

В Турции израильского футболиста исключили из команды и начали следствие за поддержку Израиля

Совет директоров футбольного клуба "Антальяспор" исключил Сагива Йехезкеля из состава команды, объяснив это тем, что спортсмен "совершил действия против национальных ценностей" Турции.

Спорт •   •  11294 просмотра
В Турции израильского футболиста исключили из команды и начали следствие за поддержку Израиля