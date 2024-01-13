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США нанесли новый удар по Йемену, хуситы пообещали "сильный" ответ

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 12:20  •  22459 просмотра

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США нанесли очередной удар по Йемену, что вызвало угрозы хиситов о возмездии.

Хуситы пригрозили "сильным и эффективным ответом" после того, как Соединенные Штаты нанесли очередной удар по Йемену в ночь на 13 января, что еще больше обострило напряженность, Reuters, информирует УНН

Эсминец с управляемыми ракетами "Карни" применил ракеты "Томагавк" рано утром в субботу по местному времени, "чтобы ослабить способность хуситов атаковать морские суда, в том числе коммерческие

- говорится в заявлении Центрального командования США в социальной сети X, бывший Twitter.

Сегодняшний удар, по заявлению США, был нацелен на радиолокационную станцию хуситов. 

"Этот новый удар будет иметь решительный, сильный и эффективный ответ", - заявил в интервью "Аль-Джазире" представитель хуситов Насрульдин Амер. Он добавил, что в результате удара не было ни раненых, ни "материального ущерба".

Другой представитель хуситов Мохаммед Абдулсалам, сообщил агентству Reuters, что удары, в том числе и ночной, по военной базе в Сане, не оказали значительного влияния на способность группировки препятствовать прохождению израильских судов через Красное и Аравийское моря.

В то время как лидеры хуситов пообещали возмездие, президент США Джо Байден предупредил в пятницу, что он может отдать приказ о новых ударах, если они не прекратят нападения на торговые и военные суда на одном из самых экономически важных водных путей мира.

"Мы обязательно дадим ответ хуситам, если они продолжат это возмутительное поведение", - сказал Байден журналистам.

Дополнение

В ночь на 12 января Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по многочисленным объектам хуситов в Йемене. Это ответ на неоднократные беспилотные и ракетные атаки на коммерческие суда в Красном море, которые, по мнению хуситов, являются местью Израиля за его военную кампанию в Газа.

Во время ракетной атаки в пятницу у берегов Йемена хуситы ошибочно атаковали танкер, который перевозил российскую нефть. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
США завдали нового удару по Ємену, хусити пообіцяли "сильну" відповідь
US launches new strike on Yemen, Houthis promise 'strong' response
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США нанесли новый удар по Йемену, хуситы пообещали "сильный" ответ

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