США нанесли новый удар по Йемену, хуситы пообещали "сильный" ответ

Хуситы пригрозили "сильным и эффективным ответом" после того, как Соединенные Штаты нанесли очередной удар по Йемену в ночь на 13 января, что еще больше обострило напряженность, Reuters, информирует УНН.

Эсминец с управляемыми ракетами "Карни" применил ракеты "Томагавк" рано утром в субботу по местному времени, "чтобы ослабить способность хуситов атаковать морские суда, в том числе коммерческие - говорится в заявлении Центрального командования США в социальной сети X, бывший Twitter.

Сегодняшний удар, по заявлению США, был нацелен на радиолокационную станцию хуситов.

"Этот новый удар будет иметь решительный, сильный и эффективный ответ", - заявил в интервью "Аль-Джазире" представитель хуситов Насрульдин Амер. Он добавил, что в результате удара не было ни раненых, ни "материального ущерба".

Другой представитель хуситов Мохаммед Абдулсалам, сообщил агентству Reuters, что удары, в том числе и ночной, по военной базе в Сане, не оказали значительного влияния на способность группировки препятствовать прохождению израильских судов через Красное и Аравийское моря.

В то время как лидеры хуситов пообещали возмездие, президент США Джо Байден предупредил в пятницу, что он может отдать приказ о новых ударах, если они не прекратят нападения на торговые и военные суда на одном из самых экономически важных водных путей мира.

"Мы обязательно дадим ответ хуситам, если они продолжат это возмутительное поведение", - сказал Байден журналистам.

Дополнение

В ночь на 12 января Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по многочисленным объектам хуситов в Йемене. Это ответ на неоднократные беспилотные и ракетные атаки на коммерческие суда в Красном море, которые, по мнению хуситов, являются местью Израиля за его военную кампанию в Газа.

Во время ракетной атаки в пятницу у берегов Йемена хуситы ошибочно атаковали танкер, который перевозил российскую нефть.