Хусити помилково атакували танкер, який перевозив російську нафту
Київ • УНН
Хусити помилково атакували танкер, що перевозив російську нафту біля берегів Ємену; про жертви не повідомляється.
Хусити помилково атакували танкер, який перевозив російську нафту, під час ракетної атаки в п'ятницю біля берегів Ємену. Про це повідомила британська компанія морської безпеки Ambrey, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Організація морських торгових операцій Сполученого Королівства (UKMTO) заявила, що отримала повідомлення про ракетний запуск за 90 морських миль на південний схід від єменського портового міста Аден.
"Капітан повідомив про приземлення ракети у воду на відстані 400-500 метрів, за нею слідували три невеликі судна", - йдеться у консультативній записці UKMTO, додаючи, що постраждалих та пошкоджень не було.
Зазначається, що це був другий танкер, який помилково став об'єктом нападу хуситів, коли він перевозив російську нафту.
Доповнення
У ніч на 12 січня Збройні сили США та Великої Британії завдали ударів по численних об’єктах хуситі у Ємені. Це відповідь на неодноразові безпілотні і ракетні атаки на комерційні судна в Червоному морі, які, на думку хуситів, є помстою Ізраїлю за його військову кампанію в Газа.
Ці удари сталися після того, як Рада Безпеки ООН у середу схвалила резолюцію, яка закликає хуситів "припинити свої зухвалі" напади на комерційно важливий водний шлях.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що спільні удари мали на меті погіршити можливості хуситів, які поставили під загрозу моряків і загрожувати світовій торгівлі.