Хуситы ошибочно атаковали танкер, перевозивший российскую нефть, во время ракетной атаки в пятницу у берегов Йемена. Об этом сообщила британская компания морской безопасности Ambrey, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявила, что получила сообщение о ракетном запуске в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден.

"Капитан сообщил о приземлении ракеты в воду на расстоянии 400-500 метров, за ней следовали три небольших судна", - говорится в консультативной записке UKMTO, добавляя, что пострадавших и повреждений не было.

Отмечается, что это был второй танкер, который по ошибке стал объектом нападения хуситов, когда он перевозил российскую нефть.

Дополнение

В ночь на 12 января Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по многочисленным объектам хуситов в Йемене. Это ответ на неоднократные беспилотные и ракетные атаки на коммерческие суда в Красном море, которые, по мнению хуситов, являются местью Израиля за его военную кампанию в Газа.

Эти удары произошли после того, как Совет Безопасности ООН в среду одобрил резолюцию, призывающую хуситов "прекратить свои дерзкие" нападения на коммерчески важный водный путь.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что совместные удары имели целью ухудшить возможности хуситов, которые поставили под угрозу моряков и угрожать мировой торговле.