Глава Пентагону керував операцією в Ємені з лікарні – CNN

Міністр оборони США Ллойд Остін віддавав наказ і контролював удари по об’єктах хуситів у Ємені з госпіталю "за допомогою повного набору захищених засобів зв’язку", – заявив у четвер старший чиновник оборони. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Остін перебуває в лікарні з 1 січня після того, як 22 грудня у нього виникли ускладнення після процедури лікування раку передміхурової залози.

Сьогодні міністр Остін віддав CENTCOM наказ завдавати ударів та здійснював моніторинг у режимі реального часу за допомогою повного набору можливостей безпечного зв’язку. Після ударів він поспілкувався з Радою національної безпеки, головою та командувачем CENTCOM для первинної оцінки після удару сказав чиновник.

Представник оборонного відомства сказав, що між вівторком і четвергом ввечері Остін двічі розмовляв із президентом Джо Байденом і "здійснював численні щоденні телефонні розмови" з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзом К. Брауном, командувачем Центрального командування США генералом Еріком Куріллою та Рада національної безпеки "обговорить варіанти реагування та виконання після дозволу президента".

Представник оборонного відомства сказав, що протягом останніх 72 годин він "активно брав участь у нагляді та керуванні сьогоднішніми ударами".

Контекст

Увечері 1 січня Остіна госпіталізували до центру Уолтера Ріда у штаті Меріленд. 2 січня деякі його повноваження було передано його заступнику Кетлін Хікс.

У заяві медичного центру значиться, що фахівці у грудні 2023 року діагностували у міністра оборони США рак передміхурової залози. 1 січня його госпіталізували через ускладнення і було проведено хірургічну операцію. Фахівці повідомили, що очікують на повне відновлення Остіна, але зазначили, що це може бути тривалим процесом.

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