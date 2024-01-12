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CNN: Удари США та Британії вразили десятки цілей хуситів у Ємені

CNN: Удари США та Британії вразили десятки цілей хуситів у Ємені

Київ • УНН

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Збройні сили США і Великобританії завдали ударів по більш ніж десятку об'єктів хуситів в Ємені для протидії потенційним загрозам судноплавству в Червоному морі.

Збройні сили Сполучених Штатів і Великої Британії завдали ударів по більш ніж дюжині цілей хуситів в Ємені в ніч на 12 січня. Про це повідомив американський чиновник CNN, передає УНН.

Деталі

За словами американського посадовця, цілі були обрані з огляду на їхню здатність зменшувати постійні атаки хуситів на судна в Червоному морі.

До них належать радіолокаційні системи, місця зберігання та запуску безпілотників, місця зберігання та запуску балістичних ракет, а також місця зберігання та запуску крилатих ракет.

Цілі були обстріляні з повітря, кораблів та підводних човнів США.

За словами іншого американського чиновника, атаки були здійснені США та Великою Британією. Ці зусилля підтримали багато інших країн. За деякими даними, це Австралія, Нідерланди, Бахрейн і Канада.

США та Британія завдали ударів по хуситах у Ємені12.01.24, 01:47 • 32832 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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