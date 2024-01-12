CNN: Удары США и Британии поразили десятки целей хуситов в Йемене

Вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании нанесли удары по более чем дюжине целей хуситов в Йемене в ночь на 12 января. Об этом сообщил американский чиновник CNN, передает УНН.

Детали

По словам американского чиновника, цели были выбраны с учетом их способности уменьшать постоянные атаки хуситов на суда в Красном море.

К ним относятся радиолокационные системы, места хранения и запуска беспилотников, места хранения и запуска баллистических ракет, а также места хранения и запуска крылатых ракет.

Цели были обстреляны с воздуха, кораблей и подводных лодок США.

По словам другого американского чиновника, атаки были осуществлены США и Великобританией. Эти усилия поддержали многие другие страны. По некоторым данным, это Австралия, Нидерланды, Бахрейн и Канада.

США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене