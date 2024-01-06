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Міністра оборони США Ллойда Остіна 1 січня госпіталізували

Міністра оборони США Ллойда Остіна 1 січня госпіталізували

Київ • УНН

 • 31393 перегляди

Як повідомив прессекретар Пентагону Патрік Райдер, Ллойд Остін одужує та готовий повернутися до роботи

Міністр оборони США Ллойд Остін був госпіталізований 1 січня через ускладнення, викликані медичним втручанням. Про це йдеться у заяві прессекретаря Пентагону Патріка Райдера, поширеній на сайті Пентагону, передає УНН.

Цитата

Ввечері 1 січня міністра оборони Ллойда Остіна госпіталізували до Національного медичного центру Уолтера Ріда з ускладненнями після нещодавньої медичної процедури

йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що міністр одужує і вже 5 січня був готовий розпочати виконання своїх обов'язків у повному обсязі.

Він одужує та очікує, що сьогодні приступить до своїх повноцінних обов’язків

додав Райдер

Остін пообіцяв Умєрову, що США продовжать підтримувати Україну01.10.23, 19:15 • 151768 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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