Міністра оборони США Ллойда Остіна 1 січня госпіталізували
Київ • УНН
Як повідомив прессекретар Пентагону Патрік Райдер, Ллойд Остін одужує та готовий повернутися до роботи
Міністр оборони США Ллойд Остін був госпіталізований 1 січня через ускладнення, викликані медичним втручанням. Про це йдеться у заяві прессекретаря Пентагону Патріка Райдера, поширеній на сайті Пентагону, передає УНН.
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Ввечері 1 січня міністра оборони Ллойда Остіна госпіталізували до Національного медичного центру Уолтера Ріда з ускладненнями після нещодавньої медичної процедури
Підкреслюється, що міністр одужує і вже 5 січня був готовий розпочати виконання своїх обов'язків у повному обсязі.
Він одужує та очікує, що сьогодні приступить до своїх повноцінних обов’язків
Остін пообіцяв Умєрову, що США продовжать підтримувати Україну01.10.23, 19:15 • 151768 переглядiв