Глава Пентагона руководил операцией в Йемене из больницы - CNN
Киев • УНН
Министр обороны США Ллойд Остин, находясь в больнице, руководил ударами по объектам хуситов в Йемене с помощью защищенной связи. Остин находится в больнице с 1 января из-за послеоперационных осложнений.
Министр обороны США Ллойд Остин отдавал приказ и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из госпиталя "с помощью полного набора защищенных средств связи", - заявил в четверг старший чиновник обороны. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
Остин находится в больнице с 1 января после того, как 22 декабря у него возникли осложнения после процедуры лечения рака предстательной железы.
Сегодня министр Остин отдал CENTCOM приказ наносить удары и осуществлял мониторинг в режиме реального времени с помощью полного набора возможностей безопасной связи. После ударов он пообщался с Советом национальной безопасности, председателем и командующим CENTCOM для первичной оценки после удара
Представитель оборонного ведомства сказал, что между вторником и четвергом вечером Остин дважды разговаривал с президентом Джо Байденом и "осуществлял многочисленные ежедневные телефонные разговоры" с председателем Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом К. Брауном, командующим Центрального командования США генералом Эриком Куриллой и Совет национальной безопасности "обсудит варианты реагирования и выполнения после разрешения президента".
Представитель оборонного ведомства сказал, что в течение последних 72 часов он "активно участвовал в наблюдении и управлении сегодняшними ударами".
Контекст
Вечером 1 января Остин был госпитализирован в центр Уолтера Рида в штате Мэриленд. 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс.
В заявлении медицинского центра значится, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны США рак предстательной железы. 1 января его госпитализировали из-за осложнений и была проведена хирургическая операция. Специалисты сообщили, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть длительным процессом.
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Глава Пентагона руководил операцией в Йемене из больницы - CNN
Министр обороны США Ллойд Остин, находясь в больнице, руководил ударами по объектам хуситов в Йемене с помощью защищенной связи. Остин находится в больнице с 1 января из-за послеоперационных осложнений.
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