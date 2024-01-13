США завдали нового удару по Ємену, хусити пообіцяли "сильну" відповідь

ukenru
29 березня, 17:57 • 136221 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 167449 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 155239 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 192972 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 166644 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 147408 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 154574 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 149446 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 415782 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173023 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 74872 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 79042 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 83965 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 82949 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 64559 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 266472 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 415782 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 466272 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 472455 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 379816 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 35966 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 167449 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 139974 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 133619 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 107111 перегляди
Актуальне
США завдали нового удару по Ємену, хусити пообіцяли "сильну" відповідь

США завдали нового удару по Ємену, хусити пообіцяли "сильну" відповідь

Київ • УНН

 • 38260 перегляди

США завдали чергового удару по Ємену, що викликало погрози хиситів про відплату.

Хусити пригрозили "сильною і ефективною відповіддю" після того, як Сполучені Штати завдали чергового удару по Ємену у ніч на 13 січня, що ще більше загострило напруженість, Reuters, інформує УНН

Есмінець з керованими ракетами "Карні" застосував ракети "Томагавк" рано вранці в суботу за місцевим часом, "щоб послабити здатність хуситів атакувати морські судна, в тому числі комерційні

- йдеться в заяві Центрального командування США в соціальній мережі X, колишній Twitter.

Сьогоднішній удар, за заявою США, був націлений на радіолокаційну станцію хуситів. 

"Цей новий удар матиме рішучу, сильну і ефективну відповідь", - заявив в інтерв'ю "Аль-Джазірі" речник хуситів Насрульдін Амер. Він додав, що внаслідок удару не було ні поранених, ні "матеріальних збитків".

Інший представник хуситів Мохаммед Абдулсалам, повідомив агентству Reuters, що удари, в тому числі і нічний, по військовій базі в Сані, не мали значного впливу на здатність угруповання перешкоджати проходженню ізраїльських суден через Червоне і Аравійське моря.

У той час як лідери хуситів пообіцяли відплату, президент США Джо Байден попередив у п'ятницю, що він може віддати наказ про нові удари, якщо вони не припинять напади на торгові і військові судна на одному з найбільш економічно важливих водних шляхів світу.

"Ми обов'язково дамо відповідь хуситам, якщо вони продовжать цю обурливу поведінку", - сказав Байден журналістам.

Доповнення

У ніч на 12 січня Збройні сили США та Великої Британії завдали ударів по численних об’єктах хуситі у Ємені. Це відповідь на неодноразові безпілотні і ракетні атаки на комерційні судна в Червоному морі, які, на думку хуситів, є помстою Ізраїлю за його військову кампанію в Газа.

Під час ракетної атаки в п'ятницю біля берегів Ємену хусити помилково атакували танкер, який перевозив російську нафту. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,501.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.70