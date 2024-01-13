США завдали нового удару по Ємену, хусити пообіцяли "сильну" відповідь

Хусити пригрозили "сильною і ефективною відповіддю" після того, як Сполучені Штати завдали чергового удару по Ємену у ніч на 13 січня, що ще більше загострило напруженість, Reuters, інформує УНН.

Есмінець з керованими ракетами "Карні" застосував ракети "Томагавк" рано вранці в суботу за місцевим часом, "щоб послабити здатність хуситів атакувати морські судна, в тому числі комерційні - йдеться в заяві Центрального командування США в соціальній мережі X, колишній Twitter.

Сьогоднішній удар, за заявою США, був націлений на радіолокаційну станцію хуситів.

"Цей новий удар матиме рішучу, сильну і ефективну відповідь", - заявив в інтерв'ю "Аль-Джазірі" речник хуситів Насрульдін Амер. Він додав, що внаслідок удару не було ні поранених, ні "матеріальних збитків".

Інший представник хуситів Мохаммед Абдулсалам, повідомив агентству Reuters, що удари, в тому числі і нічний, по військовій базі в Сані, не мали значного впливу на здатність угруповання перешкоджати проходженню ізраїльських суден через Червоне і Аравійське моря.

У той час як лідери хуситів пообіцяли відплату, президент США Джо Байден попередив у п'ятницю, що він може віддати наказ про нові удари, якщо вони не припинять напади на торгові і військові судна на одному з найбільш економічно важливих водних шляхів світу.

"Ми обов'язково дамо відповідь хуситам, якщо вони продовжать цю обурливу поведінку", - сказав Байден журналістам.

Доповнення

У ніч на 12 січня Збройні сили США та Великої Британії завдали ударів по численних об’єктах хуситі у Ємені. Це відповідь на неодноразові безпілотні і ракетні атаки на комерційні судна в Червоному морі, які, на думку хуситів, є помстою Ізраїлю за його військову кампанію в Газа.

Під час ракетної атаки в п'ятницю біля берегів Ємену хусити помилково атакували танкер, який перевозив російську нафту.