Йеменские хуситы атаковали еще один американский грузовой корабль в Аденском заливе

США подтвердили новую атаку вооруженного формирования хуситов из Йемена: указывается что боевики за прошедшие сутки обстреляли ракетами танкер Chem Ranger в Аденском заливе.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центрального Командования Вооруженных сил США.

Детали

Третье нападение террористов-хуситов на коммерческое судно за три дня. 18 января около 21:00 (по времени Саны) поддерживаемые Ираном террористы Хути запустили две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру Chem Ranger, ходящему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему США и эксплуатируемому греческой компанией - информирует ведомство.

Отмечается, что экипаж наблюдал, как ракеты упали в воду вблизи судна.

Сейчас сообщений о ранениях или повреждениях судна не поступало, - танкер продолжает движение.

В свою очередь представитель хуситов, бригадный генерал Яхья Сари заявил в пятницу, что йеменские вооружённые силы нацелили американское судно Chem Ranger, которое проплывало через Аденский залив, ответными морскими ракетами, что привело к прямому попаданию.

Сари сказал, что операции вооруженных сил Йемена будут продолжаться, пока не будет прекращена война в Газе и снята осада палестинцев в Секторе Газа, сообщает агентство новостей Исламской республики Иран.

Напомним,

Через день после того, как ВМС США отразили крылатую ракету, выпущенную с территории Йемена, военные силы хуситов ударили противокорабельной ракетой по контейнеровозу M/V Gibraltar Eagle, которое принадлежит и эксплуатируется США. Сообщений о пострадавших или значительных повреждениях не было зафиксировано.

Также УНН сообщал, что США нанесли четвертый удар по хуситам в Йемене менее чем за неделю

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