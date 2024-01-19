Йеменские хуситы атаковали еще один американский грузовой корабль в Аденском заливе
По сообщению Центрального командования США, йеменские хуситы совершили очередную атаку на американский грузовой корабль в Аденском заливе. Ракеты упали в воду возле судна, никто не пострадал и не был поврежден.
"Испытывает свою судьбу": Игнат сообщил, что в акватории Азовского моря появился российский А-50 в акватории Азовского моря
Зафиксировано 5-6 российских воздушных целей врага, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения в Азовском море. В ВС ВСУ предупреждают, что период затишья от атак может свидетельствовать о том, что россия собирает силы для обстрелов.
Из-за непогоды без света частично оказались жители 51 населенного пункта
Из-за неблагоприятных погодных условий в Украине частично обесточен 51 населенный пункт, больше всего отключений в Сумской области.
Северная Корея заявила об испытании подводного ядерного беспилотника
Северная Корея провела испытания своей подводной системы ядерного оружия Haeil-5-23 в Японском море в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии. Страна называет беспилотник "секретным оружием", способным генерировать "радиоактивное цунами".
Враг за сутки 85 раз ударил по Запорожской области: атаковал беспилотниками и бил авиаснарядами
Российские войска совершили 85 обстрелов 20 населенных пунктов в Запорожской области, включая воздушные атаки на Орехов. О жертвах не сообщается.
Кулеба обсудил ситуацию с захваченными в Сомали украинцами со своим африканским коллегой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим сомалийским коллегой Али Омаром ситуацию по захвату украинцев сомалийскими боевиками.
Конгресс США принял временное финансирование правительства
Палата представителей США приняла законопроект о временном финансировании федерального правительства до начала марта, таким образом предотвращая закрытие правительства.
Войска рф обстреляли Никополь и Марганец, обошлось без погибших
Вечером 18 января российские войска обстреляли Никополь и Марганец, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. О пострадавших в результате этих обстрелов не сообщалось.
россияне за сутки атаковали 20 населенных пунктов Харьковщины: один человек погиб, двое ранены
Российские войска обстреляли 20 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погибла 57-летняя женщина и двое мужчин получили ранения в Купянске.
Задержание бизнесмена Мазепы: в ГБР сообщили детали
Бизнесмена Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС.