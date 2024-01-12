Китай "стурбований" ударами США і Великої Британії по хуситах в Ємені

Після авіаударів Сполучених Штатів і Сполученого Королівства проти Хуситів в Ємені, Китай зробив заяву, закликавши "усі відповідні сторони" уникати подальшої ескалації конфліктів в Червоному морі. Про це повідомляє УНН із посиланням на China Global Television Network.

Китай стурбований ескалацією напруженості в Червоному морі. Закликаємо зацікавлені сторони зберігати спокій і виявляти стриманість, щоб уникнути розширення конфлікту - заявила офіційний представник МЗС КНР Мао Нін.

Контекст

У ніч на четвер, США і Великобританія завдали авіаударів по повстанцях-хуситах в Ємені. Через кілька годин після американсько-британських ударів, Хусейн аль-Еззі, заступник міністра закордонних справ Єменських хуситів, не приховував свого наміру помститися.

Сполучені Штати і Велика Британія повинні бути готові заплатити високу ціну і понести важкі наслідки цієї агресії - зазначив він.

Крім Китаю, також Саудівська Аравія вже заявила, що стежить за останніми подіями "з великим занепокоєнням". рф у п'ятницю засудила дії США та Великої Британії.

Важливо зазначити, що після тижневих нападів підтримуваних Іраном бойовиків на судноплавство в Червоному морі, Сполучені Штати і Велика Британія, в ніч на 12 січня, здійснили військові удари по позиціях хуситів в Ємені.

У спільній заяві Вашингтон, Лондон і вісім їхніх союзників, включаючи Австралію, Канаду і Бахрейн, підкреслили, що операція, проведена на тлі високої регіональної напруженості, спрямована на "деескалацію" і "відновлення стабільності в Червоному морі".

Нагадаємо

Хусити атакували військові кораблі США та Великої Британії в Червоному морі у відповідь на напад західних союзників, заявив високопоставлений член угруповання Хуті Абдул Салам Джахаф.

Офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані рішуче засудив удари США та Великої Британії по низці міст Ємену, назвавши це "явним порушенням суверенітету країни".

Також УНН повідомляв, що військово-морські сили Ірану захопили в Оманській затоці нафтовий танкер St Nikolas, який рухався під прапором Маршаллових Островів. Танкер перевозив нафту до Туреччини.