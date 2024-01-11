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Іранські військові захопили нафтовий танкер в Оманській затоці

Іранські військові захопили нафтовий танкер в Оманській затоці

Київ • УНН

 • 24835 перегляди

Іран захопив в Оманській затоці нафтовий танкер "St Nikolas" під прапором Маршаллових островів, у відповідь на минулорічну конфіскацію США іранської нафти.

Військово-морські сили Ірану захопили в Оманській затоці нафтовий танкер St Nikolas, який рухався під прапором Маршаллових Островів. Танкер перевозив нафту до Туреччини. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, Іран захопив танкер з іракською сирою нафтою, призначеної для Туреччини, у відповідь на тогорічну конфіскацію того самого судна та його нафти Сполученими Штатами.

Зазначається, що ВМС Ірану захопили корабель St Nikolas під прапором Маршаллових Островів.

Після крадіжки іранської нафти Сполученими Штатами минулого року танкер St Nikolas був захоплений ВМС Ірану сьогодні вранці за рішенням суду. Він прямує до іранських портів,

- повідомило напівофіційне інформаційне агентство Fars з посиланням на заяви ВМС.

За даними приватної розслідувальної компанії Ambrey, на борт корабля піднялося "чотири-п'ять озброєних осіб". Під час цього вони закрили камери спостереження.

Доповнення

Раніше судно St Nikolas називалося Suez Rajan, воно пов’язане з грецькою судноплавною компанією Empire Navigation. У попередній заяві афінська фірма визнала втрату контакту з танкером, екіпаж якого складався з 18 філіппінців і одного громадянина Греції.

Нагадаємо

5 січня військово-морські сили Індії перехопили викрадене ліберійське судно біля берегів Сомалі. На борт корабля підійнялись командос ВМС Індії й розпочали "санітарну зачистку".

У Сомалі бойовики захопили вертоліт ООН11.01.24, 05:25 • 37531 перегляд

Павло Башинський

Павло Башинський

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