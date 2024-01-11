Иранские военные захватили нефтяной танкер в Оманском заливе

Военно-морские силы Ирана захватили в Оманском заливе нефтяной танкер St Nikolas, который двигался под флагом Маршалловых Островов. Танкер перевозил нефть в Турцию. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, Иран захватил танкер с иракской сырой нефтью, предназначенной для Турции, в ответ на прошлогоднюю конфискацию того же судна и его нефти Соединенными Штатами.

Отмечается, что ВМС Ирана захватили корабль St Nikolas под флагом Маршалловых Островов.

После кражи иранской нефти Соединенными Штатами в прошлом году танкер St Nikolas был захвачен ВМС Ирана сегодня утром по решению суда. Он направляется в иранские порты, - сообщило полуофициальное информационное агентство Fars со ссылкой на заявления ВМС.

По данным частной расследовательской компании Ambrey, на борт корабля поднялось "четыре-пять вооруженных лиц". Во время этого они закрыли камеры наблюдения.

Дополнение

Ранее судно St Nikolas называлось Suez Rajan, оно связано с греческой судоходной компанией Empire Navigation. В предыдущем заявлении афинская фирма признала потерю контакта с танкером, экипаж которого состоял из 18 филиппинцев и одного гражданина Греции.

Напомним

5 января военно-морские силы Индии перехватили похищенное либерийское судно у берегов Сомали. На борт корабля поднялись коммандос ВМС Индии и начали "санитарную зачистку".

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