Поблизу Сомалі пірати намагались викрасити судно Ліберії: корабель перехопили ВМС Індії
Київ • УНН
Військово-морські сили Індії перехопили викрадене ліберійське судно біля берегів Сомалі. На борт корабля підійнялись командос ВМС Індії й розпочали "санітарну зачистку"
Військовим Індії вдалось перехопити судно під прапором Ліберії, яке вчора було викрадено біля узбережжя Сомалі в Північному Аравійському морі. Про це повідомляє Міноборони Індії, передає УНН.
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Зазначається, що 4 січня судно надіслало повідомлення до Агентства морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) про те, що на борт піднялися приблизно п'ять-шість невідомих озброєних осіб.
У відповідь, ВМС Індії запустили морський патрульний літак (MPA) і перенаправили INS Chennai, розгорнутий для операцій з морської безпеки, на допомогу судну.
У пресслужбі зауважили, що командос ВМС Індії вже піднялися на борт захопленого судна під прапором Ліберії в Аравійському морі і тепер проводять операції з "санітарної зачистки".
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Відомо, що військово-морський флот Індії посилив спостереження за Аравійським морем після нещодавньої хвилі атак у регіоні.
Експерти вважають, що це пов'язано з тим, що військово-морські сили на чолі зі США відвернули свою увагу на Червоне море, щоб перешкодити атакам хуситів.
Дані Центру інформаційного синтезу ВМС Індії в регіоні Індійського океану показують щонайменше три викрадення в грудні. Про попередній подібний інцидент повідомлялося у 2017 році.
Нагадаємо
США оголосили про початок операції "Prosperity Guardian" - багатонаціональної ініціативи з убезпечення судноплавства в Червоному морі від нападів хуситів.
"Prosperity Guardian" об’єднує кілька країн, зокрема Сполучене Королівство, Бахрейн, Канаду, Францію, Італію, Нідерланди, Норвегію, Сейшельські острови та Іспанію, для спільного розв'язання проблем безпеки в південній частині Червоного моря та Аденської затоки.
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