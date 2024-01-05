Вблизи Сомали пираты пытались похитить судно Либерии: корабль перехватили ВМС Индии

Военным Индии удалось перехватить судно под флагом Либерии, которое вчера было похищено у побережья Сомали в Северном Аравийском море. Об этом сообщает Минобороны Индии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 4 января судно направило сообщение в Агентство морских торговых операций Великобритании (UKMTO) о том, что на борт поднялись примерно пять-шесть неизвестных вооруженных лиц.

В ответ, ВМС Индии запустили морской патрульный самолет (MPA) и перенаправили INS Chennai, развернутый для операций по морской безопасности, на помощь судну.

Сейчас в пресс-службе отметили, что коммандос ВМС Индии поднялись на борт захваченного судна под флагом Либерии в Аравийском море и теперь проводят операции по "санитарной обработке"

США потопили три лодки хуситов в Красном море

Дополнение

Известно, что военно-морской флот Индии усилил наблюдение за Аравийским морем после недавней волны атак в регионе.

Эксперты считают, что это связано с тем, что военно-морские силы во главе с США отвлекли свое внимание на Красное море, чтобы помешать атакам хуситов.

Данные Центра информационного синтеза ВМС Индии в регионе Индийского океана показывают по меньшей мере три похищения в декабре. О предыдущем подобном инциденте сообщалось в 2017 году.

Напомним,

США объявили о начале операции "Prosperity Guardian" - многонациональной инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Красном море от нападений хуситов.

"Prosperity Guardian" объединяет несколько стран, в частности Соединенное Королевство, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива.

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