Нефть дорожает на фоне напряженности в Красном море после атак хуситов

Нефть немного выросла в цене в среду, на фоне того, как инвесторы следят за ситуацией в Красном море после недавних атак со стороны связанных с Ираном йеменских боевиков-хуситов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 23 цента, или 0,3%, до 79,46 доллара за баррель к 09:30 по Киеву, а американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 30 центов, или 0,4%, до 74,24 доллара за баррель.

Во вторник цены выросли более чем на 1% на фоне опасений относительно сбоев в мировой торговле и геополитической напряженности на Ближнем Востоке после атак хуситов на корабли в Красном море.

Дополнение

Хуситы пообещали бросить вызов объявленной военно-морской миссии под руководством США и продолжать атаковать суда Красного моря в поддержку правящего в палестинском анклаве Газа движения ХАМАС.

Около 12% мирового судоходства проходит по Красному морю и через Суэцкий канал. Однако, по словам аналитиков, влияние на поставки нефти пока ограничено, поскольку основная часть ближневосточной нефти экспортируется через Ормузский пролив.