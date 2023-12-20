Нефть дорожает на фоне напряженности в Красном море после атак хуситов
Киев • УНН
Цены на нефть выросли, поскольку инвесторы отреагировали на атаки боевиков-хуситов в Красном море
Нефть немного выросла в цене в среду, на фоне того, как инвесторы следят за ситуацией в Красном море после недавних атак со стороны связанных с Ираном йеменских боевиков-хуситов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 23 цента, или 0,3%, до 79,46 доллара за баррель к 09:30 по Киеву, а американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 30 центов, или 0,4%, до 74,24 доллара за баррель.
Во вторник цены выросли более чем на 1% на фоне опасений относительно сбоев в мировой торговле и геополитической напряженности на Ближнем Востоке после атак хуситов на корабли в Красном море.
Дополнение
Хуситы пообещали бросить вызов объявленной военно-морской миссии под руководством США и продолжать атаковать суда Красного моря в поддержку правящего в палестинском анклаве Газа движения ХАМАС.
Около 12% мирового судоходства проходит по Красному морю и через Суэцкий канал. Однако, по словам аналитиков, влияние на поставки нефти пока ограничено, поскольку основная часть ближневосточной нефти экспортируется через Ормузский пролив.
Нефть дорожает на фоне напряженности в Красном море после атак хуситов
Цены на нефть выросли, поскольку инвесторы отреагировали на атаки боевиков-хуситов в Красном море.
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